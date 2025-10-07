Será una noche para reencontrarse con las voces que el Gordo Elena convocó y que espiritualmente sigue acompañando. Roberto Romani y sus compañeros de la muestra artística "Los Duendes Azules" se sumarán a la celebración del legado musical del querido "Gordo" que sigue latiendo en Larroque. Fotos de Silvina González.
Bahl y Michel visitaron Larroque y participaron de una reunión con el PJ local
En el marco de la campaña hacia las próximas elecciones legislativas, los candidatos nacionales Adán Bahl y Guillermo Michel visitaron este lunes la ciudad de Larroque, donde mantuvieron una reunión con militantes y vecinos en la sede del Partido Justicialista.LOCALES07/10/2025-
Con una destacada participación de militantes, dirigentes y vecinos, se llevó a cabo una reunión en la sede del Partido Justicialista de Larroque, que contó con la presencia de referentes provinciales y locales.
El encuentro fue un espacio de diálogo y análisis político, donde se reafirmaron los valores de la militancia y el compromiso con los desafíos actuales, en el cual los asistentes compartieron ideas, experiencias y propuestas para fortalecer la acción política del movimiento en la región.
Antes de la reunión, Bahl recorrió la planta de Polietilenos El Gringo, una PyME local dedicada a la producción de insumos plásticos. “Acompañar a quienes producen es apostar al futuro de Entre Ríos”, expresó el candidato a senador nacional al destacar el valor del trabajo y el desarrollo local.
Por su parte, Guillermo Michel, candidato a diputado nacional, acompañó la actividad y participó del intercambio con los vecinos, donde se abordaron temas vinculados al desarrollo productivo y las perspectivas legislativas del espacio.
Posteriormente, los candidatos se dirigieron al cuartel de Bomberos Voluntarios de Larroque, donde mantuvieron una reunión con integrantes de la comisión directiva y del cuerpo activo, interiorizándose sobre el trabajo que realizan y las necesidades del servicio.
La agenda continuó en el Club Sportivo Larroque, donde Bahl y Michel se reunieron con dirigentes de la institución para conocer los proyectos deportivos y sociales que lleva adelante la entidad.
El ex Director General de Aduanas, también encabezó un momento de capacitación en torno a la nueva modalidad del voto en las elecciones del 26 de octubre, donde por primera vez se utilizará la Boleta Unica de Papel.
Desde la Unidad Básica subrayaron la importancia de “la participación de cada vecino y vecina para acompañar y fortalecer este proyecto colectivo”, invitando a continuar el trabajo conjunto de cara a los desafíos que plantea el nuevo escenario electoral.
En ese marco, los candidatos convocaron a “militar, trabajar y acompañar activamente el proyecto”, e instaron a “ponerle un freno a las políticas de Milei que afectan a la producción, el empleo y la inclusión social”.
La Municipalidad de Larroque continúa ejecutando su plan de renovación del alumbrado público, incorporando tecnología LED que mejora la iluminación, incrementa la seguridad y promueve la eficiencia energética en la ciudad.
La Unidad Básica de Larroque anunció la realización de una importante reunión política que contará con la presencia de candidatos a Senador y Diputado Nacional, en el marco de la campaña rumbo a las próximas elecciones legislativas.
Bomberos Voluntarios de Larroque renovó su Comisión Directiva tras la Asamblea General Ordinaria
La Asociación de Bomberos Voluntarios llevó adelante su Asamblea General Ordinaria el pasado 3 de octubre de 2025, a las 19 horas, donde se trataron diversos puntos institucionales y se concretó la renovación total de la Comisión Directiva y el órgano de fiscalización por vencimiento de mandato.
La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Deportes, desarrolló con gran éxito la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel. La competencia se disputó en cuatro escenarios locales: Central Buffet, La Jaula Pádel, Los Pinos Pádel y Taquitos Pádel, este último elegido como sede para las finales.
El viernes 26 de septiembre, de 08:00 a 12:00, ANSES atenderá en el Honorable Concejo Deliberante. Los vecinos podrán realizar trámites y consultas sin costo y por orden de llegada.
La Obra Social de Entre Ríos puso en funcionamiento el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA), que centraliza la gestión de auditorías y derivaciones, agilizando los tiempos de resolución. Con el nuevo esquema, los afiliados no necesitan realizar colas ni esperar en las oficinas para autorizar una prestación.
La Legislatura de Buenos Aires declaró de Interés Cultural y Social a la obra “Estrujadas” de Nazareno Molina
El reconocimiento llega tras más de 60 funciones en distintas ciudades del país y destaca el valor social, artístico y humano de una propuesta que reúne a diversas asociaciones en torno al teatro independiente.
