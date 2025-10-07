Bahl y Michel visitaron Larroque y participaron de una reunión con el PJ local

Con una destacada participación de militantes, dirigentes y vecinos, se llevó a cabo una reunión en la sede del Partido Justicialista de Larroque, que contó con la presencia de referentes provinciales y locales.



El encuentro fue un espacio de diálogo y análisis político, donde se reafirmaron los valores de la militancia y el compromiso con los desafíos actuales, en el cual los asistentes compartieron ideas, experiencias y propuestas para fortalecer la acción política del movimiento en la región.



Antes de la reunión, Bahl recorrió la planta de Polietilenos El Gringo, una PyME local dedicada a la producción de insumos plásticos. “Acompañar a quienes producen es apostar al futuro de Entre Ríos”, expresó el candidato a senador nacional al destacar el valor del trabajo y el desarrollo local.







Por su parte, Guillermo Michel, candidato a diputado nacional, acompañó la actividad y participó del intercambio con los vecinos, donde se abordaron temas vinculados al desarrollo productivo y las perspectivas legislativas del espacio.

Posteriormente, los candidatos se dirigieron al cuartel de Bomberos Voluntarios de Larroque, donde mantuvieron una reunión con integrantes de la comisión directiva y del cuerpo activo, interiorizándose sobre el trabajo que realizan y las necesidades del servicio.

La agenda continuó en el Club Sportivo Larroque, donde Bahl y Michel se reunieron con dirigentes de la institución para conocer los proyectos deportivos y sociales que lleva adelante la entidad.





El ex Director General de Aduanas, también encabezó un momento de capacitación en torno a la nueva modalidad del voto en las elecciones del 26 de octubre, donde por primera vez se utilizará la Boleta Unica de Papel.



Desde la Unidad Básica subrayaron la importancia de “la participación de cada vecino y vecina para acompañar y fortalecer este proyecto colectivo”, invitando a continuar el trabajo conjunto de cara a los desafíos que plantea el nuevo escenario electoral.

En ese marco, los candidatos convocaron a “militar, trabajar y acompañar activamente el proyecto”, e instaron a “ponerle un freno a las políticas de Milei que afectan a la producción, el empleo y la inclusión social”.