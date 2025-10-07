Continúa la colocación de luminarias LED en el alumbrado público

La Municipalidad de Larroque continúa ejecutando su plan de renovación del alumbrado público, incorporando tecnología LED que mejora la iluminación, incrementa la seguridad y promueve la eficiencia energética en la ciudad.

En el marco del plan de modernización del alumbrado público, se concretó la instalación de nuevas luminarias LED sobre calle Mariano Moreno, una obra que responde al compromiso de brindar mayor seguridad a los vecinos y transeúntes, al tiempo que optimiza el consumo y reduce los costos de mantenimiento.

El mes pasado el Municipio había instalado 15 nuevas columnas con tecnología LED en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y César Taffarel, acompañando la obra de pavimentación que lleva adelante el Gobierno Provincial.

Estas acciones forman parte de una política sostenida de mejora urbana que busca dotar a Larroque de infraestructura moderna, eficiente y segura, fortaleciendo la calidad de vida de sus habitantes.

