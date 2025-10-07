Celebrarán los 25 años del coro Comunidad con un homenaje al Gordo Elena

Será una noche para reencontrarse con las voces que el Gordo Elena convocó y que espiritualmente sigue acompañando. Roberto Romani y sus compañeros de la muestra artística "Los Duendes Azules" se sumarán a la celebración del legado musical del querido "Gordo" que sigue latiendo en Larroque. Fotos de Silvina González.

LOCALES07/10/2025--
66713390_1541275259341915_1722698145336393728_n

La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Cultura, invita a toda la comunidad a compartir una velada muy especial el viernes 24 de octubre a las 20:30, en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli, donde se celebrarán los 25 años del Coro Comunidad y se rendirá homenaje a su recordado director, Ricardo “Gordo” Elena.

Será una noche cargada de emoción, en la que la música y los recuerdos se unirán para honrar a quienes sembraron arte y pertenencia en la ciudad.

100778519_1846838018785636_1724245347175235584_n

El cierre estará a cargo del espectáculo “Los Duendes Azules”, una propuesta integral que reúne poemas y música de nuestro litoral con las voces y el talento de Roberto Romani, Hugo Mena y Celestino Mena.

Además, el artista Vicente Cúneo realizará una obra en vivo durante la jornada, que quedará en la localidad como testimonio de este encuentro lleno de sensibilidad y arte compartido.

Desde el municipio destacaron que se trata de “un encuentro para celebrar la música, la identidad y el legado cultural de Larroque”, invitando a los vecinos a sumarse para mantener viva la huella de quienes, con su pasión, transformaron la cultura local en una verdadera comunidad de afectos.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
556417203_122217016634150176_3279637696322901149_n

Larroque vibró con la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel

-
LOCALES30/09/2025

La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Deportes, desarrolló con gran éxito la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel. La competencia se disputó en cuatro escenarios locales: Central Buffet, La Jaula Pádel, Los Pinos Pádel y Taquitos Pádel, este último elegido como sede para las finales.

berardo21

Lo más visto
2025_10_06-oser-cuda

La OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

-
PROVINCIALES07/10/2025

La Obra Social de Entre Ríos puso en funcionamiento el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA), que centraliza la gestión de auditorías y derivaciones, agilizando los tiempos de resolución. Con el nuevo esquema, los afiliados no necesitan realizar colas ni esperar en las oficinas para autorizar una prestación.

505151312_10235665488007298_5569667614317195745_n

Celebrarán los 25 años del coro Comunidad con un homenaje al Gordo Elena

-
LOCALES07/10/2025

Será una noche para reencontrarse con las voces que el Gordo Elena convocó y que espiritualmente sigue acompañando. Roberto Romani y sus compañeros de la muestra artística "Los Duendes Azules" se sumarán a la celebración del legado musical del querido "Gordo" que sigue latiendo en Larroque. Fotos de Silvina González.

690x690

kioscolaplaza