Celebrarán los 25 años del coro Comunidad con un homenaje al Gordo Elena

La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Cultura, invita a toda la comunidad a compartir una velada muy especial el viernes 24 de octubre a las 20:30, en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli, donde se celebrarán los 25 años del Coro Comunidad y se rendirá homenaje a su recordado director, Ricardo “Gordo” Elena.



Será una noche cargada de emoción, en la que la música y los recuerdos se unirán para honrar a quienes sembraron arte y pertenencia en la ciudad.





El cierre estará a cargo del espectáculo “Los Duendes Azules”, una propuesta integral que reúne poemas y música de nuestro litoral con las voces y el talento de Roberto Romani, Hugo Mena y Celestino Mena.



Además, el artista Vicente Cúneo realizará una obra en vivo durante la jornada, que quedará en la localidad como testimonio de este encuentro lleno de sensibilidad y arte compartido.

Desde el municipio destacaron que se trata de “un encuentro para celebrar la música, la identidad y el legado cultural de Larroque”, invitando a los vecinos a sumarse para mantener viva la huella de quienes, con su pasión, transformaron la cultura local en una verdadera comunidad de afectos.



