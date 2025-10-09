“La elección está polarizada entre LLA y el peronismo encabezado por Bahl y Michel”

Se activó el debate sobre la lectura de escenarios electorales. Desde la nómina peronista y oficialista ratificaron su posición de polarización. / Por: Redacción de Página Política

Juan José Bahillo se refirió al panorama electoral provincial y sostuvo que “el escenario muestra una polarización entre el oficialismo y Fuerza Entre Ríos”. “Hace unos meses la foto era otra, pero sabíamos que la discusión finalmente se iba a cristalizar en esas dos propuestas”, dijo el diputado provincial. 

Hace unas horas la candidata a senadora nacional por el frente Ahora, Carolina Gaillard, había contrapuesto su visión a la de Guillermo Michel, quien junto con Adán Bahl, vienen apelando al voto útil en el marco de la polarización que se ve en las encuestas. 

 Para el gualeguaychuense, “el peronismo viene llevando adelante un proceso de reconstrucción interna luego de la derrota electoral a nivel nacional y provincial. Hicimos la autocrítica necesaria y luego fuimos a recomponer la confianza con la gente, acercándonos a los distintos sectores sociales para dialogar sobre las demandas y necesidades de los asalariados, los cuentapropistas, los comerciantes, las pyme, los sectores productivos, los jubilados”, señaló Bahillo.

Y agregó: “Paralelamente, la sociedad comenzó a padecer los efectos del ajuste brutal que implementó el gobierno nacional respaldado por el gobierno provincial, que además mostró déficit en la gestión. A todo eso se sumaron los acontecimientos en el plano nacional de los últimos meses”. 

Para Bahillo “se fueron configurando dos propuestas bien claras y por eso hoy tenemos un escenario que muestra una polarización entre el oficialismo y Fuerza Entre Ríos”, debido a que “los candidatos de nuestro espacio han dado la discusión de cara a la sociedad, sentando posición sobre los temas de agenda pública y explicando cuál es la visión que tenemos de país y de provincia, que representa lo opuesto a las políticas de este gobierno”.    

“Todo eso condujo a que hoy la elección esté polarizada entre La Libertad Avanza y el peronismo encabezado por Bahl y Michel”, aseveró.

