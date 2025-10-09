La Obra Social de Entre Ríos puso en funcionamiento el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA), que centraliza la gestión de auditorías y derivaciones, agilizando los tiempos de resolución. Con el nuevo esquema, los afiliados no necesitan realizar colas ni esperar en las oficinas para autorizar una prestación.
“La elección está polarizada entre LLA y el peronismo encabezado por Bahl y Michel”
Se activó el debate sobre la lectura de escenarios electorales. Desde la nómina peronista y oficialista ratificaron su posición de polarización. / Por: Redacción de Página PolíticaPROVINCIALES09/10/2025-
Juan José Bahillo se refirió al panorama electoral provincial y sostuvo que “el escenario muestra una polarización entre el oficialismo y Fuerza Entre Ríos”. “Hace unos meses la foto era otra, pero sabíamos que la discusión finalmente se iba a cristalizar en esas dos propuestas”, dijo el diputado provincial.
Hace unas horas la candidata a senadora nacional por el frente Ahora, Carolina Gaillard, había contrapuesto su visión a la de Guillermo Michel, quien junto con Adán Bahl, vienen apelando al voto útil en el marco de la polarización que se ve en las encuestas.
Para el gualeguaychuense, “el peronismo viene llevando adelante un proceso de reconstrucción interna luego de la derrota electoral a nivel nacional y provincial. Hicimos la autocrítica necesaria y luego fuimos a recomponer la confianza con la gente, acercándonos a los distintos sectores sociales para dialogar sobre las demandas y necesidades de los asalariados, los cuentapropistas, los comerciantes, las pyme, los sectores productivos, los jubilados”, señaló Bahillo.
Y agregó: “Paralelamente, la sociedad comenzó a padecer los efectos del ajuste brutal que implementó el gobierno nacional respaldado por el gobierno provincial, que además mostró déficit en la gestión. A todo eso se sumaron los acontecimientos en el plano nacional de los últimos meses”.
Para Bahillo “se fueron configurando dos propuestas bien claras y por eso hoy tenemos un escenario que muestra una polarización entre el oficialismo y Fuerza Entre Ríos”, debido a que “los candidatos de nuestro espacio han dado la discusión de cara a la sociedad, sentando posición sobre los temas de agenda pública y explicando cuál es la visión que tenemos de país y de provincia, que representa lo opuesto a las políticas de este gobierno”.
“Todo eso condujo a que hoy la elección esté polarizada entre La Libertad Avanza y el peronismo encabezado por Bahl y Michel”, aseveró.
La empresa de Energía de Entre Ríos inició este lunes la instalación de los primeros medidores inteligentes en la localidad de Aldea Brasilera, marcando un hito en el proceso de modernización tecnológica del sistema eléctrico entrerriano. Esta acción forma parte del plan estratégico de la Empresa para avanzar hacia una red más eficiente y transparente en toda la provincia.
Industriales pidieron por las reformas pendientes para “nivelar la cancha y ser competitivos”
Con el respaldo de la UIA y ante más de 500 asistentes, industriales entrerrianos reclamaron avanzar con reformas impositivas y laborales, mejorar infraestructura y fortalecer la competitividad para impulsar la inversión, el empleo privado y el desarrollo productivo.
Por primera vez en Entre Ríos, se votará con un nuevo sistema en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con la implementación de la boleta única de papel. Se renovarán cinco bancas entrerrianas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado de la Nación.
A poco más de tres semanas de las elecciones: estos son los candidatos a votar en Entre Ríos
El 26 de octubre se votará para renovar las cinco bancas entrerrianas en el Congreso: tres en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados de la Nación. Son siete las fuerzas que competirán, entre las que habrá que elegir tildando el casillero en la boleta única.
En el marco de los operativos “Campo Seguro”, personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales realizó múltiples procedimientos en distintos departamentos de Entre Ríos y secuestró más de 15 armas de fuego en los últimos días.
Fraccarolli y Ronconi celebra su 37º aniversario con un remate especial en Urdinarrain
Este viernes 10 de octubre, en las instalaciones San José de Urdinarrain, la firma Fraccarolli y Ronconi S.R.L. llevará adelante su 37º remate aniversario, un evento que promete ser mucho más que una jornada comercial: será una verdadera celebración de la historia, la pasión y el trabajo compartido.
Entre Ríos perdió 58.000 hectáreas de bosques nativos en 15 años: el Gualeguay en alerta
Un estudio de la FAUBA advierte que la expansión agrícola redujo un 8,4 % la cobertura boscosa en la cuenca del río Gualeguay. Los investigadores advierten sobre un equilibrio hídrico en riesgo.
En el marco de las últimas jornadas de la novena patronal, la comunidad de Larroque vivió este miércoles 8 de octubre una celebración especial dedicada a los jóvenes bajo el lema “Él es la verdadera juventud del mundo”. La misa, presidida por el Obispo Monseñor Héctor Zordán y el Cura Párroco Carlos Stadler, reunió a gran cantidad de fieles en una emotiva ceremonia donde la luz de las velas acompañó un momento de oración y reflexión.
Desde Larroque, una estudiante con discapacidad visual inspira con su trabajo artesanal
Nadia Croce es una estudiante que asiste al Curso de Tejedor Manual para Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE) en nuestra ciudad. Se inscribió junto a su hermana y, desde entonces, ha desarrollado una gran habilidad para el tejido artesanal.
“La elección está polarizada entre LLA y el peronismo encabezado por Bahl y Michel”
Se activó el debate sobre la lectura de escenarios electorales. Desde la nómina peronista y oficialista ratificaron su posición de polarización. / Por: Redacción de Página Política