A las 13 horas votó el 46% del padrón en Larroque

Poco movimiento hacia las 13 en la escuela 66.

La comunidad de Larroque vive una nueva jornada cívica en el marco de las elecciones legislativas nacionales que se desarrollan este domingo 26 de octubre en todo el país. Desde las 8 y hasta las 18 horas, los vecinos pueden acercarse a los establecimientos habilitados con su DNI correspondiente para ejercer el derecho al voto.

Según el primer corte oficial realizado a las 13 horas, el 46% del padrón local ya había votado, lo que representa 3.087 sufragios emitidos en las 19 mesas dispuestas en las tres escuelas de la ciudad.

El detalle por mesa es el siguiente:

2229: 151 votantes
2230: 172
2231: 136
2232: 161
2233: 185
2234: 160
2235: 169
2236: 163
2237: 162
2238: 145
2239: 160
2240: 179
2241: 166
2242: 168
2243: 167
2244: 184
2245: 160
2246: 144
2247: 155

Total de votantes hasta las 13 horas: 3.087.

Entre las 12 y las 13 horas, la participación creció un 11%, pasando del 35% al 46% del padrón. No obstante, el movimiento en las escuelas continúa siendo moderado, con poca afluencia en los tres establecimientos habilitados.

Establecimientos de votación
Escuela N° 66 “José Manuel Estrada”: Mesas 2229 a 2234 — 6 mesas
(Desde ABELARD BENEDETTI, Alejandro Javier hasta FIDUCIA, Agostina)
Escuela N° 93 “Faustino Suárez”: Mesas 2235 a 2242 — 8 mesas
(Desde FIGONI, Adrián Nicolás hasta RIOS, María Rosa)
Escuela N° 15 “José B. Virué”: Mesas 2243 a 2247 — 5 mesas
(Desde RIOS, María Teresa hasta ZIVILONGUI, Teresa)

En total, son 19 las mesas habilitadas en Larroque, con un padrón de 6.642 votantes, una cifra que muestra un leve crecimiento respecto a los 6.614 registrados en 2023 y los 6.452 de 2021. Desde 2013, cuando se contabilizaban 5.539 electores, el número de votantes ha aumentado de manera sostenida, acompañando el desarrollo poblacional de la ciudad.

En el plano político, no se percibe una pulseada claramente definida. El justicialismo, bajo el sello Fuerza Entre Ríos, desarrolló una campaña más intensa que el resto de las fuerzas, mientras que por afinidad política, se estima que parte del voto no peronista o vinculado al radicalismo podría inclinarse hacia los candidatos de La Libertad Avanza, Laumann – Benegas Lynch.

Resta ver cómo inciden en este escenario los candidatos más cercanos al peronismo pero que no integran las listas encabezadas por Michel o Bahl.

La jornada transcurre con normalidad y buen clima en los establecimientos, donde las autoridades de mesa y fiscales desarrollan sus tareas con orden y respeto. Se espera que la participación aumente en horas de la tarde, especialmente entre las 15 y las 17, cuando suele concentrarse la mayor concurrencia.

