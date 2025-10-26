El próximo miércoles 12 de noviembre, se realizará en Paraná la jornada Entre Ríos Renovable, un encuentro que pondrá en agenda el potencial energético de la provincia, las oportunidades de inversión, el rol de la innovación tecnológica y los desafíos del mercado eléctrico.
Atilio Benedetti celebró en redes sociales el “histórico triunfo” de Entre Ríos y destacó la participación ciudadana
El diputado nacional Atilio Benedetti celebró en sus redes sociales el resultado de las elecciones legislativas de este domingo en Entre Ríos, al que calificó como un “histórico triunfo”, y subrayó la alta participación ciudadana que se registró en la provincia.PROVINCIALES26/10/2025-
“En una elección trascendente a nivel nacional, Entre Ríos volvió a ser protagonista, consolidándose como una de las provincias con mayor participación ciudadana del país”, escribió Benedetti en su cuenta de X (ex Twitter).
El legislador destacó el compromiso de los entrerrianos y atribuyó el resultado al liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio: “Mientras en otros distritos preocupaba el bajo involucramiento, los entrerrianos demostraron compromiso, esperanza y decisión. No tengo dudas de que esto se debe al trabajo militante, cercano y constante de nuestro gobernador, que logró movilizar a una mayoría detrás de una idea de futuro.”
Benedetti resaltó que más de la mitad de los entrerrianos respaldaron la alianza que integran dentro de Juntos por Entre Ríos, reafirmando —dijo— el rumbo emprendido por el gobierno provincial: “Dejar atrás el populismo, la demagogia y la corrupción, para apostar al trabajo, la producción y el desarrollo.”
Finalmente, el diputado cerró su mensaje con una frase de optimismo: “Hoy Entre Ríos se fortalece, y con ella también la convicción de que estamos en el camino correcto.”
Capacitación para autoridades de mesa sobre Boleta Única de Papel en Larroque
La Municipalidad de Larroque convocó a las autoridades de mesa a participar de una jornada de capacitación sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco de las elecciones que se desarrollarán próximamente en la ciudad.
Enersa advierte por falsos operarios que intentan ingresar a domicilios para robar
La empresa distribuidora de energía Enersa emitió un comunicado ante la aparición de hechos delictivos en los que personas se hicieron pasar por empleados de la compañía para ingresar a viviendas y cometer robos.
“La elección está polarizada entre LLA y el peronismo encabezado por Bahl y Michel”
Se activó el debate sobre la lectura de escenarios electorales. Desde la nómina peronista y oficialista ratificaron su posición de polarización. / Por: Redacción de Página Política
La Obra Social de Entre Ríos puso en funcionamiento el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA), que centraliza la gestión de auditorías y derivaciones, agilizando los tiempos de resolución. Con el nuevo esquema, los afiliados no necesitan realizar colas ni esperar en las oficinas para autorizar una prestación.
La empresa de Energía de Entre Ríos inició este lunes la instalación de los primeros medidores inteligentes en la localidad de Aldea Brasilera, marcando un hito en el proceso de modernización tecnológica del sistema eléctrico entrerriano. Esta acción forma parte del plan estratégico de la Empresa para avanzar hacia una red más eficiente y transparente en toda la provincia.
El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en nuestra ciudad. Los vecinos y vecinas podrán concurrir a las mesas correspondientes entre las 8:00 y las 18:00 horas, con su DNI habilitante. Habrá seis mesas en la escuela N° 66 “José Manuel Estrada”, ocho en la escuela N° 93 “Faustino Suárez” y cinco en la escuela N° 15 “José B. Virué”.
Transcurridas cinco horas del inicio del acto electoral, ya emitieron su voto 3.087 personas en las 19 mesas habilitadas en Larroque, sobre un total empadronado de 6.642 votantes. Entre las 12 y las 13 horas, la participación subió del 35% al 46%, aunque en las escuelas el movimiento sigue siendo moderado.
La participación electoral en Larroque se acerca al promedio histórico y se espera que supere el 70%
Con el 65% de los votantes que ya pasaron por las urnas hasta las 16 horas, la jornada electoral en Larroque transcurre con normalidad y una participación que se acerca a los valores habituales de la ciudad.
Francisco Benedetti celebró el triunfo del frente electoral y destacó la tranquilidad de la jornada cívica
El intendente de Larroque expresó su satisfacción tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales, que dieron el triunfo al frente electoral del cual forma parte la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, tanto a nivel provincial como en la ciudad.
La Libertad Avanza ganó con amplitud en Larroque y se consolidó como la fuerza más votada
La Libertad Avanza, el frente oficialista provincial liderado por Rogelio Frigerio e integrado por la Unión Cívica Radical, obtuvo un contundente triunfo electoral en Larroque en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, imponiéndose con más del 56% de los votos en las categorías de senadores y diputados nacionales.