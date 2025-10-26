Atilio Benedetti celebró en redes sociales el “histórico triunfo” de Entre Ríos y destacó la participación ciudadana

El diputado nacional Atilio Benedetti celebró en sus redes sociales el resultado de las elecciones legislativas de este domingo en Entre Ríos, al que calificó como un “histórico triunfo”, y subrayó la alta participación ciudadana que se registró en la provincia.

“En una elección trascendente a nivel nacional, Entre Ríos volvió a ser protagonista, consolidándose como una de las provincias con mayor participación ciudadana del país”, escribió Benedetti en su cuenta de X (ex Twitter).

El legislador destacó el compromiso de los entrerrianos y atribuyó el resultado al liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio: “Mientras en otros distritos preocupaba el bajo involucramiento, los entrerrianos demostraron compromiso, esperanza y decisión. No tengo dudas de que esto se debe al trabajo militante, cercano y constante de nuestro gobernador, que logró movilizar a una mayoría detrás de una idea de futuro.”

Benedetti resaltó que más de la mitad de los entrerrianos respaldaron la alianza que integran dentro de Juntos por Entre Ríos, reafirmando —dijo— el rumbo emprendido por el gobierno provincial: “Dejar atrás el populismo, la demagogia y la corrupción, para apostar al trabajo, la producción y el desarrollo.”

Finalmente, el diputado cerró su mensaje con una frase de optimismo: “Hoy Entre Ríos se fortalece, y con ella también la convicción de que estamos en el camino correcto.”

