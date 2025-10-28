Durante la Jornada a Campo realizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en el establecimiento “La Lucrecia”, propiedad de la familia Odiard en San Salvador, lindante a la Comuna de Jubileo, los integrantes de la familia compartieron su historia: la de muchos inmigrantes que hicieron patria trabajando la tierra y recogiendo sus frutos. Una historia de sacrificio, superación y resiliencia.
ATER y el CFI articulan herramientas fiscales y financieras para impulsar la inversión y el desarrollo productivo
El gobierno provincial a través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) firmó un acuerdo de cooperación con la Fiduciaria del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinado a fortalecer la articulación entre las políticas fiscales y las herramientas financieras de apoyo al desarrollo productivo de la provincia.
El acuerdo prevé el intercambio de información tributaria y catastral de ATER, además de datos sobre empresas y proyectos vinculados a líneas de crédito o garantías del CFI. Su objetivo es coordinar acciones, agilizar trámites y otorgar mayor previsibilidad a las inversiones en Entre Ríos.
"Recaudar mejor también significa atraer inversión y generar trabajo genuino. Este convenio se alinea con la construcción de una administración tributaria moderna, que acompaña la producción, promueve la inversión y contribuye al desarrollo económico", destacó el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell.
Por su parte, la presidenta del Fideicomiso de Financiamiento Productivo CFI, Cecilia Fernández Bugna, señaló: "La integración de información y la articulación operativa con los organismos provinciales nos permite orientar con mayor precisión las líneas de crédito y garantías hacia proyectos de alto impacto productivo".
Hacia una política tributaria que fomente el desarrollo
La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas para vincular la gestión tributaria con el crecimiento productivo y la generación de empleo, promoviendo inversión privada, innovación y diversificación de la matriz productiva.
En este marco, se contempla ampliar la base tributaria a partir de la creación y radicación de nuevas empresas, acompañando con previsibilidad fiscal a los sectores que impulsan la producción, la innovación, la diversificación y las exportaciones entrerrianas.
Atilio Benedetti celebró en redes sociales el “histórico triunfo” de Entre Ríos y destacó la participación ciudadana
El diputado nacional Atilio Benedetti celebró en sus redes sociales el resultado de las elecciones legislativas de este domingo en Entre Ríos, al que calificó como un “histórico triunfo”, y subrayó la alta participación ciudadana que se registró en la provincia.
El próximo miércoles 12 de noviembre, se realizará en Paraná la jornada Entre Ríos Renovable, un encuentro que pondrá en agenda el potencial energético de la provincia, las oportunidades de inversión, el rol de la innovación tecnológica y los desafíos del mercado eléctrico.
Capacitación para autoridades de mesa sobre Boleta Única de Papel en Larroque
La Municipalidad de Larroque convocó a las autoridades de mesa a participar de una jornada de capacitación sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco de las elecciones que se desarrollarán próximamente en la ciudad.
Enersa advierte por falsos operarios que intentan ingresar a domicilios para robar
La empresa distribuidora de energía Enersa emitió un comunicado ante la aparición de hechos delictivos en los que personas se hicieron pasar por empleados de la compañía para ingresar a viviendas y cometer robos.
“La elección está polarizada entre LLA y el peronismo encabezado por Bahl y Michel”
Se activó el debate sobre la lectura de escenarios electorales. Desde la nómina peronista y oficialista ratificaron su posición de polarización. / Por: Redacción de Página Política
Francisco Benedetti celebró el triunfo del frente electoral y destacó la tranquilidad de la jornada cívica
El intendente de Larroque expresó su satisfacción tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales, que dieron el triunfo al frente electoral del cual forma parte la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, tanto a nivel provincial como en la ciudad.
La Libertad Avanza ganó con amplitud en Larroque y se consolidó como la fuerza más votada
La Libertad Avanza, el frente oficialista provincial liderado por Rogelio Frigerio e integrado por la Unión Cívica Radical, obtuvo un contundente triunfo electoral en Larroque en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, imponiéndose con más del 56% de los votos en las categorías de senadores y diputados nacionales.
Trigo entrerriano: una campaña con rindes prometedores, pero con precios en su nivel más bajo desde 2020
Según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el rendimiento provincial promedio se ubicaría en 3.600 kg/ha —un 13% más que en la campaña anterior—, aunque la rentabilidad se ve comprometida por la caída del precio a cosecha, que se proyecta en 183 U$S/t.
La subasta, organizada por la Municipalidad y a cargo de la firma Fracarolli y Ronconi S.R.L., incluirá vehículos, maquinarias, herramientas y otros artículos desafectados del uso público.
