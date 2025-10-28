ATER y el CFI articulan herramientas fiscales y financieras para impulsar la inversión y el desarrollo productivo

El acuerdo prevé el intercambio de información tributaria y catastral de ATER, además de datos sobre empresas y proyectos vinculados a líneas de crédito o garantías del CFI. Su objetivo es coordinar acciones, agilizar trámites y otorgar mayor previsibilidad a las inversiones en Entre Ríos.

"Recaudar mejor también significa atraer inversión y generar trabajo genuino. Este convenio se alinea con la construcción de una administración tributaria moderna, que acompaña la producción, promueve la inversión y contribuye al desarrollo económico", destacó el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell.

Por su parte, la presidenta del Fideicomiso de Financiamiento Productivo CFI, Cecilia Fernández Bugna, señaló: "La integración de información y la articulación operativa con los organismos provinciales nos permite orientar con mayor precisión las líneas de crédito y garantías hacia proyectos de alto impacto productivo".

Hacia una política tributaria que fomente el desarrollo

La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas para vincular la gestión tributaria con el crecimiento productivo y la generación de empleo, promoviendo inversión privada, innovación y diversificación de la matriz productiva.

En este marco, se contempla ampliar la base tributaria a partir de la creación y radicación de nuevas empresas, acompañando con previsibilidad fiscal a los sectores que impulsan la producción, la innovación, la diversificación y las exportaciones entrerrianas.