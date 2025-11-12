Este miércoles 12 de noviembre, Paraná será sede de “Entre Ríos Renovable”, un encuentro que reunirá a empresas líderes del sector energético, organismos públicos, especialistas e inversores para debatir sobre el presente y el futuro de la energía en la provincia.
Frigerio entregó nuevos patrulleros para reforzar la seguridad de la provincia
Con una inversión de 2.000 millones de pesos, el gobierno provincial entregó este martes 48 móviles cero kilómetro a la Policía de Entre Ríos, que serán distribuidos entre las jefaturas departamentales de acuerdo con la población de cada zona.PROVINCIALES12/11/2025-
"Hoy es un día histórico realmente para nuestra fuerza policial. Hace muchísimas décadas no se hacía una inversión de esta magnitud y de esta calidad de vehículos en la seguridad de la provincia", aseguró el gobernador Rogelio Frigerio durante el acto de entrega, que se realizó en Plaza Mansilla de Paraná, y en el que estuvo acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.
Seguidamente, el mandatario precisó que se trata de "48 camionetas cero kilómetros, de última generación, que van a ser distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la provincia, en todos los departamentos que hacían falta". "Estamos muy orgullosos y, por supuesto, era algo que nuestra Policía se merecía, tener equipamiento de primer nivel, de última generación, como venimos haciendo, como podemos, desde el primer día con la adquisición de armamento, de chalecos antibalas y de vehículos", continuó, observando la nueva flota presentada.
Frigerio recordó que el equipamiento se logró "con enorme esfuerzo" y destacó que, del mismo modo se gestionó la licitación para "con la misma plata, 2.000 millones de pesos, adquirir más móviles". "Esto se logra porque estamos cuidando con transparencia el recurso de la gente, que es quien paga los impuestos", cerró.
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, coincidió con el gobernador, en sentirse "feliz y orgulloso" por estar "fortaleciendo la seguridad de la provincia con esta entrega. Y esto es también pensando en nuestros policías, en el trabajo tan complejo que llevan a cabo diariamente", aseguró.
A continuación, el ministro señaló que la inversión realizada "es un acompañamiento del Poder Ejecutivo. Estuvimos trabajando mucho con esta licitación, como lo expresó el gobernador, y logramos el objetivo: estas 48 camionetas son una herramienta más para el policía y para brindar más seguridad. Queremos una policía fortalecida, humana, solidaria, cerca del ciudadano, con mucha empatía, pero fuerte ante el delito", concluyó.
Del acto participaron también el jefe de Policía, Claudio González, y los jefes departamentales, quienes siguieron la actividad de manera remota.
Los nuevos móviles- camionetas marca Nissan 4x2, cero kilómetros- se incorporaron para fortalecer el patrullaje y mejorar la capacidad operativa de la fuerza en todo el territorio provincial. Tras el acto, los vehículos partieron hacia las jefaturas departamentales, donde quedarán afectados a las tareas de prevención y control. La renovación de la flota forma parte de la política de fortalecimiento institucional y modernización de la Policía de Entre Ríos, impulsada por el gobierno provincial.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes que, a partir del 1° de noviembre, rige la tercera y última etapa del Plan Especial de Facilidades de Pago 2025.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió en la mañana de este martes avisos a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento que afectan a diversas zonas de la provincia de Entre Ríos.
El próximo lunes comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de octubre, de activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el lunes 3 de noviembre.
ATER y el CFI articulan herramientas fiscales y financieras para impulsar la inversión y el desarrollo productivo
El gobierno provincial a través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) firmó un acuerdo de cooperación con la Fiduciaria del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinado a fortalecer la articulación entre las políticas fiscales y las herramientas financieras de apoyo al desarrollo productivo de la provincia.
Durante la Jornada a Campo realizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en el establecimiento “La Lucrecia”, propiedad de la familia Odiard en San Salvador, lindante a la Comuna de Jubileo, los integrantes de la familia compartieron su historia: la de muchos inmigrantes que hicieron patria trabajando la tierra y recogiendo sus frutos. Una historia de sacrificio, superación y resiliencia.
Sportivo Larroque cayó ante Cerro Porteño en un partido con expulsiones y mucha fricción
En el estadio Vicente “Tongo” Procura, Sportivo Larroque no pudo traerse los tres puntos y perdió 2 a 1 frente a Cerro Porteño de Pueblo Belgrano, en un encuentro intenso, con expulsados y lesiones que condicionaron el desarrollo del juego.
Desafío ECO YPF: destacada actuación de la escuela técnica de Larroque, segunda mejor de Entre Ríos
El fin de semana se conocieron los resultados generales del Desafío ECO YPF, la competencia nacional en la que escuelas técnicas de todo el país diseñan, construyen y compiten con autos eléctricos de emisión cero.
Séptima fecha del circuito municipal de pádel: deporte y salud unidos por la concientización
La Municipalidad de Larroque, a través de las Áreas de Deportes y Salud, llevó adelante la séptima fecha del Circuito Municipal de Pádel, que se desarrolló el pasado fin de semana —7, 8 y 9 de noviembre— en distintos escenarios locales: Central Buffet, Los Pinos Pádel, Taquitos Pádel y La Jaula Pádel, siendo esta última la sede de las finales.
Ya se encuentra abierta la convocatoria para participar del Festival de Teatro Larroque 2026, que celebrará su octava edición los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026.