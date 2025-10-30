El escritor y poeta larroquese Roberto Romani compartió una reflexión en la antesala del Mes de la Tradición, en la que advierte sobre la creciente adopción de costumbres ajenas a la identidad nacional, como la celebración de Halloween, y convoca a revalorizar los símbolos de la cultura argentina.
Después de varios fines de semana inestables, llega uno algo soleado pero caluroso
Tras varias semanas en las que el mal tiempo se repetía entre viernes y domingo o en uno de esos días, el pronóstico finalmente anuncia un cambio: este fin de semana no habría lluvias en Larroque ni en la región. El panorama cambia el martes tras un pico de calor.GENERALES30/10/2025-
El aire más seco y las temperaturas templadas marcarán el inicio de un período más estable, con cielo algo nublado y máximas que rondarán entre los 20 y 25 grados. Por primera vez en varias semanas, con viernes, o sábados o domingos, o los tres días juntos con tramos grises y húmedos, la inestabilidad se patea para un poco más adelante.
Según los registros, la última lluvia significativa se produjo el viernes y sábado pasado, y los modelos ahora indican que las próximas precipitaciones recién podrían llegar el martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, con un nuevo frente que avanzaría sobre el centro y norte de Entre Ríos, que cortará las jornadas con temperatua en ascenso y dejaría acumulados de lluvia caída moderados.
En resumen, octubre se despide y noviembre comienza con buen tiempo, ofreciendo el primer fin de semana sin inestabilidad en varias semanas, donde los ciclos de lluvia eran llamativamente repetitivos
El juez de Paz Ricardo Chaia explicó los cambios que regirán en las elecciones de este domingo
Ricardo Chaia brindó detalles sobre el funcionamiento de la boleta única en papel, la eliminación del cuarto oscuro y otras modificaciones que regirán por primera vez en las elecciones legislativas nacionales que se desarrollarán este domingo en todo el país.
Las manos de Brian Bustos sostuvieron al Deportivo Cuenca y lo acercan a la Sudamericana
En la noche decisiva del segundo hexagonal de la LigaPro, el arquero larroquense fue figura al sumar ocho atajadas en el triunfo por 2-0 ante El Nacional, en el estadio Olímpico Atahualpa.
El encuentro de la quinta fecha terminó 1 a 1 en Urdinarrain. Los azules se habían adelantado en el marcador por medio de Victorio Alem a los 12 minutos del primer tiempo y Juan Boari logró el empate para los rojos 20 minutos después.
La Legislatura de Buenos Aires declaró de Interés Cultural y Social a la obra “Estrujadas” de Nazareno Molina
El reconocimiento llega tras más de 60 funciones en distintas ciudades del país y destaca el valor social, artístico y humano de una propuesta que reúne a diversas asociaciones en torno al teatro independiente.
El larroquense Gastón Benedetti sufrió una grave lesión y se pierde el resto del Torneo Clausura
Pésimas noticias para Estudiantes de La Plata y para Larroque. Gastón Benedetti, el futbolista surgido de la localidad entrerriana, sufrió un esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha y estará fuera de las canchas por al menos dos meses.
Los hermanos Fritzler, impulsores de la Expo Ovina y apasionados por la producción ovina en Urdinarrain
Desde su Cabaña El Porvenir, Félix y Álvaro Fritzler se preparan para participar de la octava edición de la Expo Ovina. Comenzaron en 2007, tras el cierre del tambo familiar, y con el paso del tiempo consolidaron un emprendimiento que combina trabajo, aprendizaje y vocación.
Transcurridas cinco horas del inicio del acto electoral, ya emitieron su voto 3.087 personas en las 19 mesas habilitadas en Larroque, sobre un total empadronado de 6.642 votantes. Entre las 12 y las 13 horas, la participación subió del 35% al 46%, aunque en las escuelas el movimiento sigue siendo moderado.
La Libertad Avanza ganó con amplitud en Larroque y se consolidó como la fuerza más votada
La Libertad Avanza, el frente oficialista provincial liderado por Rogelio Frigerio e integrado por la Unión Cívica Radical, obtuvo un contundente triunfo electoral en Larroque en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, imponiéndose con más del 56% de los votos en las categorías de senadores y diputados nacionales.
La subasta, organizada por la Municipalidad y a cargo de la firma Fracarolli y Ronconi S.R.L., incluirá vehículos, maquinarias, herramientas y otros artículos desafectados del uso público.
El próximo lunes comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de octubre, de activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el lunes 3 de noviembre.