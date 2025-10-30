Después de varios fines de semana inestables, llega uno algo soleado pero caluroso

Tras varias semanas en las que el mal tiempo se repetía entre viernes y domingo o en uno de esos días, el pronóstico finalmente anuncia un cambio: este fin de semana no habría lluvias en Larroque ni en la región. El panorama cambia el martes tras un pico de calor.

El aire más seco y las temperaturas templadas marcarán el inicio de un período más estable, con cielo algo nublado y máximas que rondarán entre los 20 y 25 grados. Por primera vez en varias semanas, con viernes, o sábados o domingos, o los tres días juntos con tramos grises y húmedos, la inestabilidad se patea para un poco más adelante.

Según los registros, la última lluvia significativa se produjo el viernes y sábado pasado, y los modelos ahora indican que las próximas precipitaciones recién podrían llegar el martes 4, miércoles 5  y jueves 6 de noviembre, con un nuevo frente que avanzaría sobre el centro y norte de Entre Ríos, que cortará las jornadas con temperatua en ascenso y dejaría acumulados de lluvia caída moderados.

En resumen, octubre se despide y noviembre comienza con buen tiempo, ofreciendo el primer fin de semana sin inestabilidad en varias semanas, donde los ciclos de lluvia eran llamativamente repetitivos

