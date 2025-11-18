Irazusta incorporó un tractor pala nuevo para fortalecer las tareas diarias

Según destacaron desde la institución, la compra se realizó con fondos comunales y será de gran utilidad para las tareas que se desarrollan a diario, aportando mayor eficiencia y capacidad operativa para los trabajos de mantenimiento y mejora.

Desde la Comuna celebraron este avance y remarcaron que la incorporación de equipamiento representa un paso más en el camino de fortalecer los servicios públicos: “Seguimos trabajando por una comunidad que crece y se equipa cada día más”, expresaron.