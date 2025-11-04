Tras el pico de temperatura previsto para este martes, el frente frío, que provocará precipitaciones más bien escasas, traerá una mañana con valores térmicos entre moderados y bajos, y una variabilidad típica de la primavera.
El Municipio de Urdinarrain destacó a la octava edición de la Expo Ovina como "inolvidable"
El evento se desarrolló con una participación récord en el Polideportivo Municipal de Urdinarrain, consolidándose como una de las celebraciones más importantes de la región y como un verdadero punto de encuentro entre la producción, la industria, el comercio y la artesanía local.REGION04/11/2025-
El fin de semana, la vecina ciudad dio otro paso hacia la consolidación de la Expo Ovina, como evento aglutinante de un sector productivo que viene creciendo a paso firme, con el aliciente que este año fue declarado de Interés Turístico por la Provincia de Entre Ríos, un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo de quienes hacen posible esta muestra que se supera año a año.
Más de 70 stands de artesanos, comercios y empresas dieron color y movimiento al predio, que reunió a más de 100 ovinos en exposición y fue sede de la 1ª Nacional de la raza Romney Marsh, un hecho destacado para el sector.
El polo gastronómico tuvo un gran protagonismo, con la participación de las comisiones del Hogar de los Abuelos, Hogar de Adolescentes y El Rodeo, que ofrecieron exquisitos platos elaborados con carne ovina. Además, el chef internacional Pitu Alfieri brindó dos masterclass de cocina en vivo, preparando cazuela y guiso de cordero que cautivaron al público.
La inauguración oficial contó con la presencia de autoridades locales, regionales y provinciales, entre ellas el Ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Ing. Agr. Guillermo Bernaudo, quien destacó el trabajo conjunto que impulsa el crecimiento de esta gran fiesta.
Desde el Municipio expresaron su agradecimiento a todas las personas e instituciones que formaron parte de esta edición, resaltando que “cuando trabajamos juntos, logramos eventos que reflejan el orgullo, la producción y la cultura de nuestra ciudad”.
Sportivo Larroque cayó ante Cerro Porteño en un partido con expulsiones y mucha fricción
En el estadio Vicente “Tongo” Procura, Sportivo Larroque no pudo traerse los tres puntos y perdió 2 a 1 frente a Cerro Porteño de Pueblo Belgrano, en un encuentro intenso, con expulsados y lesiones que condicionaron el desarrollo del juego.
La subasta, organizada por la Municipalidad y a cargo de la firma Fracarolli y Ronconi S.R.L., incluirá vehículos, maquinarias, herramientas y otros artículos desafectados del uso público.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas que afectarán gran parte del oeste y centro y sur de Entre Ríos, incluyendo a Larroque y su zona de influencia, durante el viernes 24 y sábado 25 de octubre.
Se instalan las temperaturas primaverales, pero se viene una día de verano y otra vez lluvia
Lo que queda de la semana será estable, con valores térmicos agradables, pero el sábado habrá un pico de calor, justo antes de la llegada de otra tormenta y hasta 30 mm de precipitaciones.
Este miércoles 24 se realizó un encuentro muy especial en la Escuela Nº 81, donde distintas escuelas rurales se reunieron para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante.
Sportivo Larroque cayó ante Cerro Porteño en un partido con expulsiones y mucha fricción
En el estadio Vicente “Tongo” Procura, Sportivo Larroque no pudo traerse los tres puntos y perdió 2 a 1 frente a Cerro Porteño de Pueblo Belgrano, en un encuentro intenso, con expulsados y lesiones que condicionaron el desarrollo del juego.
En un clima de profunda emoción y gratitud, Larroque rindió homenaje este sábado 1° de noviembre a su escritora más universal, María Esther de Miguel, al cumplirse 100 años de su nacimiento.
Alberto Ledri: “Esta edición de la Expo Ovina volvió a superar nuestras expectativas”
El productor y cabañero Alberto Ledri, de Cabaña Don Tito, realizó un balance muy positivo sobre la Octava Expo Ovina realizada en Urdinarrain, destacando el nivel de los reproductores, la participación de las principales cabañas y la respuesta del público.
En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el pasado lunes 27 se realizó una caminata organizada por el Área de Salud junto al Área de Mujeres, Género y Diversidad del municipio.
El domingo 2 de noviembre, la Sala de Teatro Padre Paoli se colmó de voces, aplausos y emoción durante la realización del XXX Encuentro Coral “Linares Cardozo”, una cita tradicional que celebra la música y la cultura en la ciudad de Larroque.