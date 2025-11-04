El Municipio de Urdinarrain destacó a la octava edición de la Expo Ovina como "inolvidable"

El fin de semana, la vecina ciudad dio otro paso hacia la consolidación de la Expo Ovina, como evento aglutinante de un sector productivo que viene creciendo a paso firme, con el aliciente que este año fue declarado de Interés Turístico por la Provincia de Entre Ríos, un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo de quienes hacen posible esta muestra que se supera año a año.

Más de 70 stands de artesanos, comercios y empresas dieron color y movimiento al predio, que reunió a más de 100 ovinos en exposición y fue sede de la 1ª Nacional de la raza Romney Marsh, un hecho destacado para el sector.

El polo gastronómico tuvo un gran protagonismo, con la participación de las comisiones del Hogar de los Abuelos, Hogar de Adolescentes y El Rodeo, que ofrecieron exquisitos platos elaborados con carne ovina. Además, el chef internacional Pitu Alfieri brindó dos masterclass de cocina en vivo, preparando cazuela y guiso de cordero que cautivaron al público.







La inauguración oficial contó con la presencia de autoridades locales, regionales y provinciales, entre ellas el Ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Ing. Agr. Guillermo Bernaudo, quien destacó el trabajo conjunto que impulsa el crecimiento de esta gran fiesta.

Desde el Municipio expresaron su agradecimiento a todas las personas e instituciones que formaron parte de esta edición, resaltando que “cuando trabajamos juntos, logramos eventos que reflejan el orgullo, la producción y la cultura de nuestra ciudad”.