El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por condiciones de inestabilidad que afectarán a Larroque y gran parte del sur entrerriano hacia la noche de este jueves. Según los modelos climáticos, el área será impactada por lluvias y tormentas de variada intensidad.
Central Larroque, Corazón de Campeón: El Rojo sufrió, resistió y levantó la copa
Central lo hizo otra vez: en una noche de nervios, adrenalina y empuje popular, el Rojo perdió 2-0 ante Deportivo Urdinarrain en el Teodoro Treisse, pero la ventaja del 3-0 en la ida le alcanzó para quedarse con el Clausura Luis María Cabeza. Y lo ganó como le gusta a la gente de Larroque: a pulmón, con garra, y dejando el alma hasta el último segundo.GENERALES07/12/2025-
Desde el pitazo inicial, Deportivo salió a quemar las naves. Sabían que necesitaban descontar rápido y empujaron con todo, alimentados por un estadio repleto. La primera emoción fuerte llegó con un gol de Ezequiel Pérez, que terminó anulado por posición adelantada. Fue un aviso de lo que se venía.
Central intentó acomodarse, pero el local siguió insistiendo y, cuando el primer tiempo se moría, encontró la apertura: una jugada enredada terminó con varias respuestas estupendas del arquero rojo, Lautaro Cabrera, antes de que Ángel David Tellechea, atento y oportuno, metiera el cabezazo del 1-0. El Rojo se fue al vestuario masticando bronca, pero todavía con la serie bajo control.
El arranque del complemento fue una prueba de carácter. Deportivo aceleró de nuevo y a los 34 minutos Ezequiel Pérez conectó en el segundo palo para el 2-0. El Treisse explotó y la historia parecía escribirse de nuevo.
Pero allí apareció el Central que tantas veces sacó la cara por Larroque. Un equipo que conoce de sufrimientos y que entiende cómo jugar finales. Ajustó líneas, se ordenó atrás y, cuando el Azul quiso apurarlo, el Rojo supo enfriar el trámite con oficio… y con un poquito de picardía también, manejando cada pausa y cada pelota dividida como si fuera la última.
Los minutos finales fueron un aguante heroico. Deportivo tiró todo lo que tenía, pero se encontró con un Central firme, decidido, abrazado a un pueblo entero que lo empujaba desde la distancia.
El silbato final fue un grito liberador. Central Larroque volvió a sumar un capítulo dorado en su historia reciente, celebrando un título que premia un Clausura sólido, valiente y jugado con verdadera identidad larroquense.
Larroque tiene campeón. Y tiene un equipo que honra la camiseta en cada batalla.
Las escuelas rurales celebraron la tradición a puro chamamé y alegría en Larroque
El Polideportivo Municipal de Larroque se llenó de color, música y orgullo argentino con el Encuentro Tradicionalista de las escuelas rurales de la Zona D, dependientes de la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú. La jornada se realizó en el marco del Día de la Tradición y reunió a estudiantes, docentes y familias en un ambiente festivo que combinó diversión, identidad y convivencia.
Irazusta participó del cierre de los talleres 2025 en la muestra realizada en Larroque
La comunidad de Irazusta vivió una jornada especial con el cierre anual de los talleres de Jóvenes y Adultos 2025, donde quedó en evidencia el compromiso, el esfuerzo y el crecimiento de cada uno de los participantes.
“Un homenaje que nos une: Roberto Romani vive en el corazón de cada entrerriano”
Atilio Benedetti resaltó el acompañamiento unánime de los diputados entrerrianos y afirmó que el homenaje a Roberto Romani representa un motivo de orgullo colectivo. Destacó su aporte cultural, poético e histórico, al afirmar que “ha pintado cada ciudad y pueblo de Entre Ríos”, celebrando un reconocimiento que “nos hermanó incluso en tiempos de tensiones”.
Roberto Romani recibió la Mención De Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi”
En la tarde de este martes 18 de noviembre, el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación fue escenario de un homenaje histórico al ilustre larroquense, una distinción que reconoce a quienes, por su trayectoria y aporte a la sociedad, han contribuido de manera trascendental al desarrollo cultural argentino.
Monseñor Héctor Zordán se reunió con el Papa León XIV y compartió detalles de la audiencia desde Italia
El obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Luis Zordán, fue recibido la semana pasada en audiencia por el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. La reunión se extendió aproximadamente treinta minutos y se desarrolló en un clima “muy cordial, fraterno y de escucha”, según relató el propio obispo en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú.
Larroque conmemoró este lunes 1° de diciembre su 116° aniversario con una jornada que reunió a vecinos, instituciones y autoridades en el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”. Más de 30 emprendedores, artesanos y productores participaron de la feria, junto a diversas instituciones locales.
Este jueves por la mañana, la Justicia dispuso la prisión preventiva de dos individuos imputados por el reciente hecho de abigeato ocurrido en la zona de la Escuela Nº 4, en el departamento Colón, donde un productor rural fue víctima de la faena de tres animales bovinos.
Sportivo va por el ascenso y Larroque palpita la posibilidad de tener dos representante en Primera A
Camioneros y Sportivo Larroque se convirtieron en los finalistas del Torneo Clausura de la Primera B “Carlos Butallo”, una definición que entregará el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol departamental. Para la ciudad esta instancia tiene un condimento especial: si Sportivo consigue el objetivo, contaremos nuevamente con dos clubes en Primera A de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú.
Central Larroque definirá esta noche, a las 20:30 hs, el campeonato cuando visite a Deportivo Urdinarrain en el estadio Teodoro Treise, en el partido de vuelta de la final.
