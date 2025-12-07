Central Larroque, Corazón de Campeón: El Rojo sufrió, resistió y levantó la copa

Desde el pitazo inicial, Deportivo salió a quemar las naves. Sabían que necesitaban descontar rápido y empujaron con todo, alimentados por un estadio repleto. La primera emoción fuerte llegó con un gol de Ezequiel Pérez, que terminó anulado por posición adelantada. Fue un aviso de lo que se venía.







Central intentó acomodarse, pero el local siguió insistiendo y, cuando el primer tiempo se moría, encontró la apertura: una jugada enredada terminó con varias respuestas estupendas del arquero rojo, Lautaro Cabrera, antes de que Ángel David Tellechea, atento y oportuno, metiera el cabezazo del 1-0. El Rojo se fue al vestuario masticando bronca, pero todavía con la serie bajo control.

El arranque del complemento fue una prueba de carácter. Deportivo aceleró de nuevo y a los 34 minutos Ezequiel Pérez conectó en el segundo palo para el 2-0. El Treisse explotó y la historia parecía escribirse de nuevo.









Pero allí apareció el Central que tantas veces sacó la cara por Larroque. Un equipo que conoce de sufrimientos y que entiende cómo jugar finales. Ajustó líneas, se ordenó atrás y, cuando el Azul quiso apurarlo, el Rojo supo enfriar el trámite con oficio… y con un poquito de picardía también, manejando cada pausa y cada pelota dividida como si fuera la última.

Los minutos finales fueron un aguante heroico. Deportivo tiró todo lo que tenía, pero se encontró con un Central firme, decidido, abrazado a un pueblo entero que lo empujaba desde la distancia.

El silbato final fue un grito liberador. Central Larroque volvió a sumar un capítulo dorado en su historia reciente, celebrando un título que premia un Clausura sólido, valiente y jugado con verdadera identidad larroquense.

Larroque tiene campeón. Y tiene un equipo que honra la camiseta en cada batalla.