Pepo Noel calienta renos, duendes y caramelos para su paseo pre Navideño

3 a 0: Central mandó en Larroque y obliga a Deportivo a la hazaña - LOCALES 29/11/2025 Korell, Aubert en el primer tiempo y Samuel Colazo en el segundo, anotaron en la goleada que de visitante tratará de hacer valer en la revancha que se disputará en el Teodoro Treise. El Rojo quedó a un paso de gritar campeón, aunque en Urdinarrain nadie da nada por terminado. Foto: Maga Escalante. Video: Silvina González.

Larroque celebra su 116° aniversario con una gran fiesta comunitaria - LOCALES 01/12/2025 Este lunes 1° de diciembre la ciudad tendrá una jornada especial para celebrar su 116° aniversario, con una propuesta abierta a toda la comunidad. El punto de encuentro será el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”. Actuarán la banda de música de la Policía de Entre Ríos y la orquesta Luz Verde.

Habrá una Jornada gratuita de testeo de VIH y sífilis en el Parque de la Estación - LOCALES 29/11/2025 Instrumentada por el área de salud de la Municipalidad de Larroque, este lunes primero de diciembre, habrá una jornada gratuita y confidencial de test rápido de VIH y sífilis en el Parque de la Estación. En solo 15 minutos se obtiene el resultado y no se requiere ayuno.

El costo del flete condiciona la competitividad del maíz en Entre Ríos - PRODUCCION 02/12/2025 La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través del Sistema de Información Agrícola (SIBER), publicó un informe en el que analiza cómo incide el costo del flete en los márgenes del productor de maíz en la provincia. La conclusión central es clara: en un cultivo de alto volumen y bajo precio relativo —como el maíz— la distancia al puerto de Rosario puede definir la rentabilidad y, en muchos casos, desalentar la siembra.