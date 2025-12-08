Pepo Noel calienta renos, duendes y caramelos para su paseo pre Navideño

Sportivo va por el ascenso y Larroque palpita la posibilidad de tener dos representante en Primera A
Camioneros y Sportivo Larroque se convirtieron en los finalistas del Torneo Clausura de la Primera B “Carlos Butallo”, una definición que entregará el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol departamental. Para la ciudad esta instancia tiene un condimento especial: si Sportivo consigue el objetivo, contaremos nuevamente con dos clubes en Primera A de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú.