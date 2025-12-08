Pepo Noel calienta renos, duendes y caramelos para su paseo pre Navideño

Desde hace una semanas comenzó la campaña de donación de caramelos en vista de lo que será el trigésimo noveno recorrido por los barrios de Larroque, junto a un equipo de colaboradores que hacen posible la magia de cada 24 de diciembre.

Hola a todos... jo jo jo...
Falta poquito..., jo jo jo...
... vuelvo a esa pequeña ciudad dentro de unos días...
Han pasado muuuchos años de aquel primer paseo por Larroque... 39 añitos... muchos gurises y gurisas de esos que corrían alrededor de la camioneta, hoy ya deben ser abuelos..., jo jo jo...
Me parece mentira, pero saben... Soy feliz cada año que llega diciembre. Porque sé que volveré a encontrarme con mis renos y duendes, con amigos y los más lindo: con uds    ...
Así que..., a prepararse para el miércoles 24 por la tarde para un reencuentro inolvidable   .
Me van a esperar? , jo jo jo....
Y les ruego a los papis, abuelos y vecinos que vayan colaborando con caramelos como todos los años... jo jo jo...
Gracias, Larroque, hasta pronto, jo jo jo...
Y preparen sus coranzoncitos para recibir al Niñito Jesús esta Nochebuena..., sean buenos y portense bien, jo jo jo...

