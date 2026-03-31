FAA Larroque reclama medidas urgentes ante el avance de plagas

Foto: Sergio Taffarel





La preocupación en el sector agropecuario de Larroque y zonas de influencia ha escalado a niveles críticos. A través de misiva idénticas, dirigidas al Senador Provincial Jaime P. Benedetti, al Diputado Juan José Bahillo y al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, la Federación Agraria Argentina (Filial Larroque) formalizó un reclamo ante la creciente ola de daños económicos provocados por diversas especies consideradas plagas que afectan la rentabilidad de los productores.

Uno de los puntos más alarmantes del informe presentado por la entidad se centra en la producción de nuez pecán. Según los datos relevados, las invasiones de loros han provocado este año pérdidas de entre el 50% y el 70% de la cosecha. Los productores detallan que estas aves atacan la fruta en estado precoz, cortándola y provocando su pérdida total antes de que pueda ser recolectada, una situación que ya afecta a numerosos establecimientos de la zona.









La problemática no se limita al sector frutícola, sino que se extiende a los cultivos tradicionales y al almacenamiento de granos. La Federación advirtió que especies como la paloma, el ciervo y el jabalí están ocasionando destrozos de magnitud en plantaciones de trigo, girasol, maíz y soja. Además, se han registrado ataques directos a los silobolsas, lo que compromete las reservas de granos y genera un perjuicio económico adicional para el productor.





Acción y colaboración

Ante este escenario que se replica en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, los productores nucleados en la FAA solicitaron que se propicien medidas para la prevención y el control de estas especies. La nota subraya que el accionar de estos animales se incrementa año tras año, volviéndose una carga insostenible.

Finalmente, desde la Filial Larroque manifestaron su total disposición para trabajar en conjunto con las autoridades, aportando su conocimiento territorial para encontrar soluciones urgentes desde el rol que compete al senador.