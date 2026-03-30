Finaliza la cosecha de maíz de primera en Entre Ríos con un salto productivo del 85%



La campaña de maíz de primera 2025/26 entra en su recta final en la provincia. Con un área sembrada que alcanzó las 532.850 hectáreas, las labores de trilla se encuentran prácticamente concluidas, quedando solo lotes puntuales por recolectar.

Rendimientos con marcadas disparidades regionales

El comportamiento del cultivo no fue uniforme en el territorio provincial, evidenciando el impacto de la variabilidad climática y la sequía en sectores específicos:

Zona Oeste y Norte: Lideraron la productividad con promedios destacados de 7.900 kg/ha y 7.500 kg/ha, respectivamente.

Zona Este y Sur: Registraron los valores más bajos. El sur provincial, en particular, sintió con mayor fuerza el déficit hídrico, cerrando con un promedio de 5.300 kg/ha.

A nivel general, el rendimiento promedio provincial se ubicó en 6.600 kg/ha, lo que representa una ligera merma de 100 kg/ha frente a los 6.700 kg/ha obtenidos en el ciclo pasado.

Producción récord por mayor superficie

Aunque el rinde por hectárea fue levemente inferior, el volumen total de granos muestra un crecimiento extraordinario. Descontando unas 8.000 hectáreas destinadas a consumo animal (silo o grano húmedo), la producción total se proyecta en 3.464.000 toneladas.

Este número representa un incremento interanual del 85% respecto a la accidentada campaña 2024/25. Según los registros de la última década, este salto productivo se explica fundamentalmente por el aumento en la superficie implantada y no por una mejora en la productividad unitaria de los lotes.