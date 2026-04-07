Alerta por estafa: Detectan una web falsa que simula ser Enersa para robar datos





Según informaron desde la compañía, se trata de una maniobra de "phishing" diseñada para engañar a los clientes y obtener datos personales y bancarios bajo el pretexto del pago de facturas.



La empresa ya inició las gestiones legales y técnicas para dar de baja el sitio apócrifo, pero instó a la población a extremar las precauciones para no caer en la trampa.

Cómo operan los estafadores

El sitio falso imita la estética de la web oficial para generar confianza. Los delincuentes suelen pautar publicidad en Google para que su link aparezca como "Patrocinado" o "Anuncio" en los primeros resultados de búsqueda, superando incluso al sitio real.

Consejos clave para no ser víctima:

Para evitar dolores de cabeza, Enersa recordó las siguientes pautas de seguridad:

Escribir la dirección manualmente: No confíe en los resultados de los buscadores. Ingrese directamente www.enersa.com .ar en la barra de direcciones de su navegador.

Cuidado con los anuncios: Evite hacer clic en enlaces que digan "Anuncio" o "Patrocinado" en buscadores como Google o Bing.

Desconfíe de mensajes sospechosos: Si recibe un link por WhatsApp, mail o redes sociales de procedencia dudosa, no ingrese sus datos ni los de su tarjeta.

Vías de contacto oficiales

Ante cualquier duda antes de realizar un pago, la empresa recordó que estos son sus únicos canales legítimos:

Canal Contacto Oficial Sitio Web www.enersa.com.ar E-mail [email protected] Teléfono (SATI) 0800-777-0080 Redes Sociales @EnersaArg (Facebook, Instagram y X)