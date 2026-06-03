Frigerio anunció el plan de infraestructura vial más importante de los últimos años



Fue durante una conferencia de prensa en la que presentó los avances y el plan integral de infraestructura vial que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, destacando que en poco más de dos años de gestión se logró pasar de una situación crítica a una etapa de transformación estructural.

El mandatario hizo notar que al asumir su gestión encontró un panorama crítico, con "rutas en estado deplorable, abandonadas"; y una Dirección Provincial de Vialidad con "falta de transparencia en procesos y contrataciones". Ante esto, se propuso un objetivo concreto: "Recuperar Vialidad y recuperar las rutas para nuestra provincia", a pesar de las dificultades financieras heredadas.

Para lograrlo, se sanearon deudas recibidas de gestiones anteriores de más de 30.000 millones de pesos que mantenían las obras paralizadas. "Hoy la administración está al día" y bajo una directiva estricta: "Obra que se inicia, obra que se ejecuta en tiempo y forma", dijo. Además, se fomentó la transparencia triplicando la cantidad de oferentes en licitaciones, lo que permitió hacer "muchas más obras, muchos más kilómetros, con muchos menos recursos".

Un avance clave es la "compra histórica de maquinaria para Vialidad que será la más importante en varias décadas". Con más de 70 unidades de equipamiento vial, el gobierno busca revertir la situación de un organismo que fue encontrado "desguazado, sin ningún tipo de herramientas para dar respuesta a los reclamos de los vecinos". Además, destacó el reordenamiento del personal en la repartición, señalando que "la gente tiene que estar en territorio, en los campamentos", por lo que se busca corregir la excesiva concentración de empleados en algunas dependencias.

En cuanto a la infraestructura, el plan estratégico contempla intervenir el 100 por ciento de la red vial en estos cuatro años. Según el gobernador, "estamos hablando de más de 1.000 kilómetros de rutas ya intervenidas y de acá al fin del mandato vamos a intervenir todos los kilómetros restantes", incluyendo un plan para los 25.000 kilómetros de caminos rurales.

Para las rutas que requieren una reconstrucción integral, se gestionó financiamiento externo tras obtener el aval soberano nacional, "y Entre Ríos fue la primera provincia". En ese marco, se lograron créditos por más de 320 millones de dólares del BID, el BCIE y el FIDA, recursos a "larguísimo plazo, a tasas bajísimas, para poder hacer rutas de nuevo, desde cero", subrayó el mandatario.

Asimismo, el gobierno implementó medidas como el decreto para eliminar Ingresos Brutos e impuesto a los Sellos para la obra pública; y el envío de un proyecto de Compre Provincial para priorizar a las empresas locales. Asimismo, se tomó la decisión política de que "el 100 por ciento del impuesto Inmobiliario Rural se destine a los caminos de la producción", entre otras acciones.

Al finalizar, el gobernador subrayó que este cambio de paradigma es posible gracias a "reglas claras, transparencia y competencia". Concluyó que, además de saldar una deuda histórica con los entrerrianos, esta inversión "genera empleo" y demuestra que se puede gestionar con "compromiso, decisión y coraje".

También participaron de la actividad el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; y el director administrador de la Dirección provincial de Vialidad, Exequiel Donda.