Monseñor Landra, sobre la visita de León XIV a Luján: “Es un regalo para toda la Iglesia argentina”





La próxima visita del Papa León XIV a la Argentina genera expectativa en todo el país y, particularmente, en Luján, donde se encuentra el principal santuario mariano de la Argentina. En ese contexto, monseñor Mauricio Landra, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, destacó el significado religioso y simbólico de la presencia del Pontífice ante la Virgen de Luján.



Mons. Landra aclaró que no forma parte directamente de la comisión encargada de organizar la visita, aunque por vivir en Luján se encuentra dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario. La organización, explicó, está en manos de una comisión de trabajo de la que participan, entre otros, el rector de la Basílica y el arzobispo.



“Que venga a Luján es un regalo”, expresó el obispo, al referirse a la llegada del Pontífice al santuario nacional. En ese sentido, remarcó el lugar que ocupa la Virgen de Luján en la identidad religiosa del país: “María de Luján es la madre de todos los argentinos”.



Para Mons. Landra, la visita adquiere además una dimensión especial porque León XIV conoce el santuario desde antes de su elección como Papa. “Eso el Papa León lo sabe, lo sabe de antes de ser Papa”, señaló, y recordó que entiende que el actual Pontífice ya conocía la Basílica de Luján de su etapa como superior de los Agustinos.



Sin embargo, más allá de ese vínculo previo, el obispo puso el acento en el significado de la visita en su condición de sucesor de Pedro.



“Sobre todo viene con ese signo de Pedro. Es Pedro que viene a visitarnos, hoy León XIV”, afirmó. Para Mons. Landra, esa presencia representa un “signo de comunión” y remite también a la condición de María como madre de la Iglesia.



Aunque la llegada del Papa ya constituye un motivo de expectativa para la comunidad católica, todavía quedan por definir aspectos centrales de la agenda. Landra explicó que existen cuestiones pendientes no solamente respecto de Luján, sino de todo el programa de la visita a la Argentina.



En ese sentido, estimó que “en la mitad de septiembre” podría producirse el anuncio oficial con los detalles del recorrido, los horarios y las características de los encuentros y celebraciones previstos en cada una de las ciudades que integren la agenda papal, entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Luján.



“Hay muchos temas que aún no han sido definidos”, explicó, aunque aclaró que esas cuestiones forman parte de la organización general de la visita y no de una situación particular vinculada con Luján.



Mientras se aguarda la confirmación oficial del programa, el obispo auxiliar de Mercedes-Luján destacó el clima de expectativa que comienza a generarse entre los fieles y definió la llegada de León XIV como una oportunidad para vivir un momento significativo para la Iglesia argentina.



En otro tramo de la nota, y frente a la pregunta de qué representa en lo personal este encuentro con el pontífice, Mons. Landra dijo que “el hecho de tener este regalo y ser testigo de este regalo para toda la Iglesia argentina de que el Papa nos visite, es un motivo para dar gracias, una alegría agradecida”, expresó.



Y añadió que el testimonio de otros creyentes también contribuye a preparar la llegada del Pontífice: “El testimonio de muchos hermanos nuestros nos contagia para recibirlo, para esperarlo con los brazos abiertos”.



Finalmente, resumió el espíritu con el que, a su entender, la Argentina debería recibir al Papa: “Para que se sienta como en casa, no solo en Luján, sino en todo nuestro pueblo argentino”