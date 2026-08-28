Larroque avanza en la conformación de su Comité de Emergencia ante el fenómeno El Niño

Representantes de la Municipalidad e instituciones locales se reunieron este miércoles para coordinar acciones preventivas, articular recursos y agilizar la respuesta comunitaria frente al pronóstico de mayores precipitaciones.
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En el marco de las proyecciones meteorológicas que anticipan un período de lluvias intensas vinculadas al fenómeno climático El Niño, este miércoles 26 de agosto se llevó a cabo un primer encuentro de trabajo con el objetivo de conformar el Comité de Emergencia de Larroque. La iniciativa apunta a establecer un espacio permanente de articulación entre las distintas instituciones públicas y los organismos de la ciudad para reducir riesgos y proteger a la comunidad.

La reunión estuvo encabezada por el intendente municipal, Francisco Benedetti, y contó con la participación del director del Hospital San Isidro Labrador, Gerardo Romani. También estuvieron presentes autoridades de la Policía, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios y referentes de diversas áreas operativas de la Comuna.

Durante la jornada se abordó formalmente la necesidad de definir pautas de trabajo conjunto, entablar mecanismos fluidos de coordinación y evaluar escenarios posibles frente al temporal. En ese sentido, las autoridades destacaron que la comunicación entre los actores involucrados resulta indispensable para optimizar los recursos disponibles, delimitar responsabilidades y estructurar tareas de prevención, monitoreo constante y respuesta inmediata.

Desde el Municipio remarcaron el valor de actuar de manera anticipada y organizada para minimizar los impactos negativos de eventuales emergencias. Según informaron, el trabajo operativo para consolidar la estructura organizativa de este Comité continuará formalmente la próxima semana.

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