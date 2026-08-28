Larroque avanza en la conformación de su Comité de Emergencia ante el fenómeno El Niño





En el marco de las proyecciones meteorológicas que anticipan un período de lluvias intensas vinculadas al fenómeno climático El Niño, este miércoles 26 de agosto se llevó a cabo un primer encuentro de trabajo con el objetivo de conformar el Comité de Emergencia de Larroque. La iniciativa apunta a establecer un espacio permanente de articulación entre las distintas instituciones públicas y los organismos de la ciudad para reducir riesgos y proteger a la comunidad.

La reunión estuvo encabezada por el intendente municipal, Francisco Benedetti, y contó con la participación del director del Hospital San Isidro Labrador, Gerardo Romani. También estuvieron presentes autoridades de la Policía, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios y referentes de diversas áreas operativas de la Comuna.

Durante la jornada se abordó formalmente la necesidad de definir pautas de trabajo conjunto, entablar mecanismos fluidos de coordinación y evaluar escenarios posibles frente al temporal. En ese sentido, las autoridades destacaron que la comunicación entre los actores involucrados resulta indispensable para optimizar los recursos disponibles, delimitar responsabilidades y estructurar tareas de prevención, monitoreo constante y respuesta inmediata.

Desde el Municipio remarcaron el valor de actuar de manera anticipada y organizada para minimizar los impactos negativos de eventuales emergencias. Según informaron, el trabajo operativo para consolidar la estructura organizativa de este Comité continuará formalmente la próxima semana.