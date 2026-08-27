Paro docente de 48 horas en Entre Ríos: AGMER lleva adelante una nueva medida de fuerza

El gremio de los educadores entrerrianos cumple este jueves 27 y viernes 28 de agosto con dos jornadas de huelga en toda la provincia. La Comisión Directiva Central del sindicato exige una convocatoria inmediata a la paritaria salarial para frenar el atraso de los haberes frente a la inflación.
PROVINCIALES27/08/2026--
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La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) lleva adelante un paro de actividades por 48 horas que responde a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial frente al deterioro continuado del poder adquisitivo del sector y a la urgencia de abrir una mesa de discusión paritaria real.

Desde el gremio remarcaron que las frías cifras reflejan la gravedad del escenario: sostienen que la pérdida salarial acumulada frente a la inflación alcanzó un 16,1% entre diciembre del año pasado y julio. Además, advierten que el último ajuste de julio representó apenas un 3%, mientras que los haberes de agosto no contarán con ningún tipo de incremento, acumulando solo un 6,6% de suba en el año frente a un costo de vida que ya superó el 22%.

La protesta conducida por AGMER también incorpora el reclamo por el blanqueo de los montos no remunerativos para resguardar el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y la obra social. A su vez, la jornada de lucha provincial se sincroniza con el paro de las comunidades universitarias de todo el país en defensa del presupuesto para salarios, funcionamiento e investigación.

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