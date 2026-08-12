Volver a la capacidad de asombro: llega el festival de títeres y marionetas "La Magia que Anima" a la Sala Paoli

La iniciativa es impulsada por Analía Duarte e Ileana Taffarel a través del grupo Creaciones El Ojo Inconsciente. El proyecto resultó seleccionado entre las distintas propuestas regionales por el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER) dentro del programa "Mi Primer Evento", un concurso que busca financiar la logística integral de ciclos culturales que se realizan por primera vez.

En relación con el espíritu de la iniciativa, Analía Duarte remarcó la importancia de generar este espacio de encuentro en la ciudad: "Siempre queremos movilizar lo relacionado al teatro y traerlo a la comunidad. Pensamos este proyecto como un festival porque es una muestra, una oportunidad de ver obras de títeres y de marionetas, que era a lo que más apuntábamos".







Al haber sido seleccionado por el organismo provincial, el festival cuenta con el financiamiento necesario para garantizar la llegada de elencos de diversos puntos de Entre Ríos y de la provincia de Santa Fe.

La grilla de actividades está pensada para abarcar a públicos de todas las edades. Las funciones comenzarán a partir de las 16:00, con entrada libre y gratuita, en una tarde dedicada especialmente a los más chicos y sus familias:

Grupo Titiritito: presentará Dos caballeros mediactuales , con marionetas de ambientación medieval.

Títeres X2: pondrá en escena la historia El Arbolito .

Títeres Cuesta Arriba: compartirá sus Titiricuentos.







Hacia la noche, a las 20:00, se dará paso a la función de cierre orientada a jóvenes, adultos y público familiar en general, a cargo de la reconocida compañía Orsini Marionetas, proveniente de Rosario. "No apuntamos solo al público infantil, sino a toda la familia. Por ejemplo, la obra de marionetas de la noche es para chicos de 10 o 11 años para arriba, jóvenes y adultos", explicó la organizadora. Para este espectáculo final se cobrará un bono contribución mínimo, con el fin de colaborar con el mantenimiento de la sala.





Este encuentro refleja la trayectoria y el impulso constante de Creaciones El Ojo Inconsciente, colectivo que trabaja desde 2004 en la producción y formación teatral local, y que actualmente se encuentra en pleno ensayo de Redes, una obra con 15 actores en escena cuyo estreno está previsto para el mes de octubre.

Con expresiones como las que genera el Ojo Inconsciente, el teatro independiente tiene esa fuerza tan propia que nace de la autogestión, la constancia y el amor puro por el oficio. No depende de grandes estructuras ni de presupuestos abultados, sino del compromiso de hacedores que dedican meses a ensayar, escribir, adaptar textos y golpear puertas para que una historia cobre vida arriba del escenario.

Cuando una sala independiente abre sus puertas o un grupo local logra traer espectáculos de afuera, se sostiene un espacio de encuentro comunitario, fomentando la cultura viva y demostrando que con trabajo serio y pasión se pueden generar propuestas de enorme valor para la ciudad y toda la familia. Apoyar al teatro independiente es, en definitiva, defender nuestra propia identidad y nuestro derecho a conmovernos cerca de casa.