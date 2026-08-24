Sportivo cayó ante Sporting en casa y se complica en la pelea por la punta

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En el regreso del fútbol oficial tras las continuas suspensiones por mal tiempo, Sportivo Larroque no pudo hacerse fuerte en su cancha y sufrió un duro traspié frente a Sporting. El conjunto de Gualeguaychú se impuso por 2 a 1 con goles de Lucas Ruiz y Rodrigo Herrera —Ignacio Vela había marcado el descuento para el local— en un trámite parejo pero que terminó inclinándose para la visita.

Con este resultado y la victoria del líder Black River por 2 a 0 ante Isleños Independientes en Villa Paranacito, la tabla de posiciones en lo más alto se reacomodó. Black River y Sporting comandan el certamen con 34 puntos, mientras que Sportivo Larroque quedó relegado en la tercera ubicación con 29 unidades, a cinco de la cima. Más abajo se ubican Defensores del Sur e Isleños Independientes con 27, Sud América con 23, Cerro Porteño con 21, Juvenil del Norte con 13, Atlético Sur con 11 y cierra Deportivo Gurises con 5.

El cierre de la jornada se vio empañado por momentos de tensión fuera del estadio. Sobre la calle Tomás Pauletti, el colectivo que transportaba a la delegación de Sporting fue alcanzado por piedrazos al momento de emprender el regreso a Gualeguaychú.

Ante estos hechos, la comisión directiva del Club Sportivo Larroque emitió un comunicado oficial expresando su solidaridad con los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y simpatizantes del rival. "Queremos dejar en claro que estos hechos no nos representan ni nos identifican. El Club Sportivo Larroque promueve el respeto, la convivencia y el espíritu deportivo, y bajo ningún concepto tolerará ni avalará hechos de violencia", remarcaron desde la institución, concluyendo que "el fútbol debe ser una fiesta, una pasión que nos encuentre unidos y no un motivo de enfrentamiento".

En la próxima fecha, la decimoséptima del torneo, el equipo larroquense buscará dar vuelta la página cuando le toque visitar a Defensores del Sur en un duelo clave para mantenerse en los puestos de vanguardia.