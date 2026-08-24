Sportivo cayó ante Sporting en casa y se complica en la pelea por la punta

Por la fecha 16 del Torneo Apertura "Luis 'Cuya' Gauna", el conjunto de la V azulada perdió 2 a 1 en el Estadio Víctor Santángelo tras casi un mes de parate. Tras el pitazo final se registraron agresiones al micro visitante, lo que motivó un firme comunicado de repudio por parte de la dirigencia.
REGION24/08/2026--
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Fotos de @_isopike

En el regreso del fútbol oficial tras las continuas suspensiones por mal tiempo, Sportivo Larroque no pudo hacerse fuerte en su cancha y sufrió un duro traspié frente a Sporting. El conjunto de Gualeguaychú se impuso por 2 a 1 con goles de Lucas Ruiz y Rodrigo Herrera —Ignacio Vela había marcado el descuento para el local— en un trámite parejo pero que terminó inclinándose para la visita.

Con este resultado y la victoria del líder Black River por 2 a 0 ante Isleños Independientes en Villa Paranacito, la tabla de posiciones en lo más alto se reacomodó. Black River y Sporting comandan el certamen con 34 puntos, mientras que Sportivo Larroque quedó relegado en la tercera ubicación con 29 unidades, a cinco de la cima. Más abajo se ubican Defensores del Sur e Isleños Independientes con 27, Sud América con 23, Cerro Porteño con 21, Juvenil del Norte con 13, Atlético Sur con 11 y cierra Deportivo Gurises con 5.

El cierre de la jornada se vio empañado por momentos de tensión fuera del estadio. Sobre la calle Tomás Pauletti, el colectivo que transportaba a la delegación de Sporting fue alcanzado por piedrazos al momento de emprender el regreso a Gualeguaychú.

Ante estos hechos, la comisión directiva del Club Sportivo Larroque emitió un comunicado oficial expresando su solidaridad con los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y simpatizantes del rival. "Queremos dejar en claro que estos hechos no nos representan ni nos identifican. El Club Sportivo Larroque promueve el respeto, la convivencia y el espíritu deportivo, y bajo ningún concepto tolerará ni avalará hechos de violencia", remarcaron desde la institución, concluyendo que "el fútbol debe ser una fiesta, una pasión que nos encuentre unidos y no un motivo de enfrentamiento".

En la próxima fecha, la decimoséptima del torneo, el equipo larroquense buscará dar vuelta la página cuando le toque visitar a Defensores del Sur en un duelo clave para mantenerse en los puestos de vanguardia.

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