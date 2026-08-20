Grooming y violencia digital: la advertencia del especialista Rubén Chaia sobre el acecho a menores en las redes
Las estadísticas oficiales marcan un escenario crítico: siete de cada diez menores en la Argentina sufrieron algún tipo de contacto violento o abusivo en el entorno digital
Frente a esta realidad, el Dr. Rubén Chaia, con amplia trayectoria en la materia y referente citado en las guías técnicas de UNICEF sobre delitos digitales que afectan a niños y adolescentes, remarca que la protección no termina con la compra de un celular o una computadora
Las distintas caras del acoso virtual
El ciberacoso abarca diversas formas de hostigamiento, amenaza y humillación
El Código Penal sanciona el grooming en su artículo 131 con penas de seis meses a cuatro años de prisión, mientras que la producción o difusión de material pornográfico infantil (MASI) o el avance hacia un contacto físico pueden desencadenar condenas de hasta 20 años de cárcel
Cómo operan los agresores
El perfil del agresor responde habitualmente a personas con buen dominio técnico, pacientes y meticulosas a la hora de elegir a sus víctimas
El camino del engaño suele seguir un patrón definido: El acosador analiza primero la información pública de la víctima (fotos, estados de ánimo, ubicaciones)
Señales de alerta para la familia
Si bien cada situación es particular, existen indicadores que deben encender las alarmas en el hogar: Descensos abruptos en el rendimiento escolar
Pautas para la prevención y conducta ante un ataque
Para mitigar los riesgos, Chaia insiste en promover la educación en el uso responsable de la tecnología y el diálogo abierto dentro de las familias, evitando tabúes
En caso de confirmar un ataque, la prioridad debe ser acompañar a la víctima sin juzgarla ni responsabilizarla, haciéndole saber que romper el silencio es el primer paso para frenar al abusador
Inteligencia Artificial y la nueva responsabilidad en adolescentes
El documento aborda también los desafíos recientes, como el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para manipular o crear imágenes de contenido explícito con el fin de difamar o acosar
En esa misma línea, se recuerda que desde marzo de 2026 rige la Ley 27.801 de Responsabilidad Penal Juvenil, la cual contempla sanciones e instancias de privación de la libertad para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos tipificados en el Código Penal
En su reflexión final, el especialista recalca que el entorno virtual no tiene nada de irreal
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Escribe: Franco Lizarzuay.