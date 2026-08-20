Grooming y violencia digital: la advertencia del especialista Rubén Chaia sobre el acecho a menores en las redes



Las estadísticas oficiales marcan un escenario crítico: siete de cada diez menores en la Argentina sufrieron algún tipo de contacto violento o abusivo en el entorno digital . La masividad de las redes sociales, los juegos en línea, el anonimato y la distancia física terminaron por facilitar la acción de quienes buscan dañar, acosar o abusar sin exponerse de manera directa .

Frente a esta realidad, el Dr. Rubén Chaia, con amplia trayectoria en la materia y referente citado en las guías técnicas de UNICEF sobre delitos digitales que afectan a niños y adolescentes, remarca que la protección no termina con la compra de un celular o una computadora . Al contrario, el abogado y especialista sostiene que allí arranca la etapa más profunda de acompañamiento y aprendizaje de la familia para cuidarse de los peligros de la red .

Las distintas caras del acoso virtual

El ciberacoso abarca diversas formas de hostigamiento, amenaza y humillación . Entre las más habituales figuran el ciberbullying, el cyberstalking (seguimiento y persecución constante) y el sexting sin consentimiento . Sin embargo, la figura de mayor gravedad es el grooming, que implica el acercamiento deliberado de un adulto a un menor con intenciones de cometer un delito sexual . En este punto, la Argentina se ubica como el segundo país con más casos reportados de América Latina .

El Código Penal sanciona el grooming en su artículo 131 con penas de seis meses a cuatro años de prisión, mientras que la producción o difusión de material pornográfico infantil (MASI) o el avance hacia un contacto físico pueden desencadenar condenas de hasta 20 años de cárcel . Chaia resalta además la vigencia de la Ley Mica Ortega (Ley 27.590), marco legal creado para impulsar la prevención y sensibilización tanto en los hogares como en la comunidad educativa .









Cómo operan los agresores

El perfil del agresor responde habitualmente a personas con buen dominio técnico, pacientes y meticulosas a la hora de elegir a sus víctimas . No existe un grupo social ni un rango de edad determinado, y suelen recurrir a redes con wifi público para complicar su rastreo .

El camino del engaño suele seguir un patrón definido: El acosador analiza primero la información pública de la víctima (fotos, estados de ánimo, ubicaciones) . Crea perfiles falsos adaptados a los gustos del chico o chica . Aprovecha publicaciones con muestras de vulnerabilidad ("estoy triste", "me peleé con alguien") para iniciar conversación . Gana su confianza escuchando y fingiendo empatía . Una vez establecido el vínculo, comienza la manipulación exigiendo fotografías o videos que escalan en tono, hasta llegar, en muchos casos, a pedir encuentros presenciales .

Señales de alerta para la familia

Si bien cada situación es particular, existen indicadores que deben encender las alarmas en el hogar: Descensos abruptos en el rendimiento escolar . Cambios drásticos de conducta, aislamiento, temor repentino o encierro prolongado . Uso del teléfono a horas inusuales o durante la madrugada para responder exigencias del acosador . Trastornos de conducta o alimentación, pérdida de apetito o malestares sin causa médica clara . Muestras de culpa, baja autoestima u obsesión por las pantallas .

Pautas para la prevención y conducta ante un ataque

Para mitigar los riesgos, Chaia insiste en promover la educación en el uso responsable de la tecnología y el diálogo abierto dentro de las familias, evitando tabúes . Se aconseja pedirle a los jóvenes que verifiquen minuciosamente a quién aceptan en sus perfiles, que eviten publicar datos sobre su ubicación en tiempo real o estados emocionales profundos, y hacerles entender la pérdida total de control sobre una imagen una vez que es compartida .

En caso de confirmar un ataque, la prioridad debe ser acompañar a la víctima sin juzgarla ni responsabilizarla, haciéndole saber que romper el silencio es el primer paso para frenar al abusador . Antes de denunciar o bloquear el usuario en la red social, los adultos deben guardar los mensajes y chats como evidencia y tomar contacto inmediato con las autoridades para no entorpecer el rastreo digital de los investigadores .

Inteligencia Artificial y la nueva responsabilidad en adolescentes

El documento aborda también los desafíos recientes, como el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para manipular o crear imágenes de contenido explícito con el fin de difamar o acosar . Esta práctica configura un delito grave con penas efectivas de prisión .

En esa misma línea, se recuerda que desde marzo de 2026 rige la Ley 27.801 de Responsabilidad Penal Juvenil, la cual contempla sanciones e instancias de privación de la libertad para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos tipificados en el Código Penal . Quienes consideren este tipo de maniobras como un "escrache" o una broma deben saber que el sistema judicial contempla consecuencias penales severas para los menores imputados .

En su reflexión final, el especialista recalca que el entorno virtual no tiene nada de irreal . Todo lo que ocurre en las plataformas digitales repercute directamente en la vida cotidiana . De la misma forma en que un padre pregunta a dónde va o con quién sale su hijo al cruzar la puerta de calle, la red debe entenderse como una inmensa plaza pública donde el acompañamiento y la atención no pueden quedar de lado .