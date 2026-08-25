El tiempo en la provincia: la semana cierra con contraste térmico, lluvias en el sur y preocupación por los excesos hídricos

Así pasará la tormenta el jueves 27.



La última semana de agosto arranca con un mapa meteorológico dividido en dos en el país. Mientras las provincias del norte van a rozar valores veraniegos —con Formosa rozando los 34 °C y sectores de Chaco o Santiago del Estero entre los 28 °C y 31 °C—, el centro y sur argentino mantienen marcas más templadas a frías, como los 17 °C previstos para Buenos Aires.

En Entre Ríos, el escenario acompañará la tendencia de la franja central. Santa Fe y Rosario se moverán en torno a los 22 °C o 23 °C el miércoles, mientras que la provincia irá sumando humedad y un paulatino ascenso de temperatura antes de la llegada del aire frío.

Este choque de masas de aire activará un frente de inestabilidad sobre el centro-este argentino. El jueves se perfila como la jornada clave: las probabilidades de precipitaciones superan el 80% en suelo bonaerense y se extienden hacia el sur entrerriano, el Río de la Plata y Uruguay. En localidades como Gualeguaychú se esperan acumulados moderados, cercanos a los 13 mm.

El dato no es menor para el sector productivo provincial. A diferencia de otras zonas del centro del país donde las lluvias alivian la sequía, en Entre Ríos el mapa llega golpeado por un severo panorama de exceso hídrico. El constante mal tiempo, la falta de radiación solar y las reiteradas marcas de agua dejaron los perfiles de suelo completamente saturados, especialmente en departamentos del norte como Concordia, pero con un impacto generalizado en los caminos rurales y la operatividad de los lotes.

En este contexto, la llegada de nuevos milímetros durante el jueves, aunque moderados, complica las posibilidades de oreado en los campos y mantiene en alerta a la región ante la continuidad de un patrón climático complejo de cara a la primavera.