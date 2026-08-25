Larroque promovió una nueva Jornada de Salud Integral en la EPEI N.º 12
El miércoles 19 de agosto se llevó adelante, en las instalaciones de la EPEI N.º 12, una Jornada de Salud Integral, organizada de manera conjunta por el Espacio de Inclusión Municipal y el equipo interdisciplinario de la institución.
Durante el encuentro se abordaron diferentes temáticas vinculadas al cuidado y la promoción de la salud, generando un espacio de aprendizaje, intercambio y participación.
En una primera instancia, se trabajó sobre salud bucal junto a la profesional Bárbara Fiorotto, quien brindó una charla dinámica y enriquecedora, con información clara y de importancia para todos los participantes.
Asimismo, se abordó la temática de salud integral y cuidados generales, a cargo de la Dra. Alejandra Fulgenci y su equipo del Centro de Salud Villa Eleonora. La propuesta permitió generar un espacio de consulta e intercambio, donde los participantes pudieron compartir inquietudes, despejar dudas y adquirir nuevos conocimientos.
La jornada contó con una importante convocatoria y una activa participación de alumnos, familias y profesionales, desarrollándose de manera muy positiva y reafirmando la importancia de promover el acceso a información y herramientas para el cuidado de la salud.
Desde la Municipalidad de Larroque se agradece especialmente a las familias, alumnos y profesionales que participaron de esta iniciativa, aportando su tiempo, sus inquietudes y su compromiso para hacer posible este encuentro.
De esta manera, se continúa fortaleciendo la construcción de espacios de inclusión, participación y promoción de derechos, favoreciendo el bienestar y el desarrollo integral de la comunidad.
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Escribe Franco Lizarzuay