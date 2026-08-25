Larroque promovió una nueva Jornada de Salud Integral en la EPEI N.º 12

La propuesta se desarrolló la semana pasada en las instalaciones de la EPEI N.º 12 y fue organizada conjuntamente por el Espacio de Inclusión Municipal y el equipo interdisciplinario de la institución. Se abordaron temáticas vinculadas a la salud bucal, los cuidados generales y la promoción de hábitos saludables.
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El miércoles 19 de agosto se llevó adelante, en las instalaciones de la EPEI N.º 12, una Jornada de Salud Integral, organizada de manera conjunta por el Espacio de Inclusión Municipal y el equipo interdisciplinario de la institución.

Durante el encuentro se abordaron diferentes temáticas vinculadas al cuidado y la promoción de la salud, generando un espacio de aprendizaje, intercambio y participación.

En una primera instancia, se trabajó sobre salud bucal junto a la profesional Bárbara Fiorotto, quien brindó una charla dinámica y enriquecedora, con información clara y de importancia para todos los participantes.

Asimismo, se abordó la temática de salud integral y cuidados generales, a cargo de la Dra. Alejandra Fulgenci y su equipo del Centro de Salud Villa Eleonora. La propuesta permitió generar un espacio de consulta e intercambio, donde los participantes pudieron compartir inquietudes, despejar dudas y adquirir nuevos conocimientos.

La jornada contó con una importante convocatoria y una activa participación de alumnos, familias y profesionales, desarrollándose de manera muy positiva y reafirmando la importancia de promover el acceso a información y herramientas para el cuidado de la salud.

Desde la Municipalidad de Larroque se agradece especialmente a las familias, alumnos y profesionales que participaron de esta iniciativa, aportando su tiempo, sus inquietudes y su compromiso para hacer posible este encuentro.

De esta manera, se continúa fortaleciendo la construcción de espacios de inclusión, participación y promoción de derechos, favoreciendo el bienestar y el desarrollo integral de la comunidad.

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