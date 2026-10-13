Fútbol departamental: Central igualó sin goles y Sportivo tropezó en Gualeguaychú

Foto: Maga Escalante





En la Divisional A, Central Larroque empató 0 a 0 en su cancha frente a La Vencedora por la cuarta fecha del Torneo Clausura Claudio "Lalo" Romani. Tras esta igualdad, el equipo dirigido por Mauricio Londra suma 7 unidades en la Zona B, donde se ubica como escolta tras la línea de Deportivo Urdinarrain. En el próximo compromiso, Central deberá visitar a Central Entrerriano.

Por su parte, en la Divisional B y en el marco de la tercera fecha del Torneo Alfredo “Piyo” Fernández, Sportivo Larroque cayó por 2 a 1 en su visita a Atlético Sporting en el estadio Edgardo “Peterola” Páez de Gualeguaychú. El dueño de casa tomó la delantera en la primera parte y amplió la ventaja en el complemento, mientras que Cristian Bonella convirtió el descuento para el elenco larroquense. De esta manera, Sportivo queda con 3 puntos en la tabla del Grupo A y buscará reponerse en la cuarta jornada, cuando reciba en su estadio a Atlético Sur.