Noviembre comienza con alerta por tormentas en Entre Ríos



El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nivel amarillo que abarca a varios departamentos de la provincia para la noche de este domingo 1° de noviembre. El organismo detalló que el fenómeno responderá al avance de un frente frío sobre la región central, provocando el desmejoramiento paulatino del tiempo con probabilidad de lluvias intensas y tormentas aisladas a partir de la tarde o noche.

De acuerdo con el informe oficial, el área delimitada se verá afectada por precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en breves lapsos, ráfagas intensas de viento, fuerte actividad eléctrica y eventual caída de granizo. Asimismo, estimaron valores de lluvia acumulada que oscilarán entre los 20 y 50 milímetros, marcas que podrían ser superadas de forma puntual en distintos sectores del territorio entrerriano.