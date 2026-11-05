El sur entrerriano sería el menos afectado por el exceso de lluvia de El Niño en el litoral

El Pacífico ecuatorial registró un valor inédito de +3,4 °C de anomalía semanal en la región Niño 3.4, superando el récord histórico de noviembre de 2015. Con proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial que prevén picos de hasta +3,8 °C entre noviembre y enero, las precipitaciones previstas para los próximos meses generarán impactos diferenciados en todo el país.

De acuerdo con las proyecciones del modelo estacional ECMWF, durante el trimestre de noviembre, diciembre y enero las mayores anomalías de lluvia se consolidarán en el norte del país. En noviembre, el núcleo más húmedo se ubicará sobre Misiones, Corrientes, Formosa y el este de Chaco. En diciembre la franja de precipitaciones avanzará sobre el territorio entrerriano, Córdoba, La Pampa y el norte bonaerense, alcanzando su clímax entre enero y febrero en gran parte del centro y norte argentino.

Sin embargo, el análisis de la cartografía permite observar un comportamiento heterogéneo dentro de Entre Ríos. Mientras el norte provincial y el NEA registrarán acumulados de más de 30 a 50 mm por encima de los promedios normales, el sur de Entre Ríos atravesará una situación moderada. Durante noviembre, el extremo sur entrerriano muestra tonalidades de verde muy claro con valores apenas superiores a la media habitual, incrementando levemente sus excesos a partir de diciembre y enero y consolidando precipitaciones más firmes recién hacia el bimestre febrero-marzo.





Especialistas advierten que, si bien el exceso de agua suele favorecer el rendimiento de ciertos cultivos, también puede acarrear anegamientos y demoras en las cosechas. En el ámbito urbano, el riesgo de tormentas intensas sobre suelos saturados refuerza la necesidad de mantener limpios los desagües y ajustar los sistemas de alerta temprana para prevenir emergencias.