Se esperan días de abundante humedad y lluvias intermitentes en la región

Un fenómeno de bloqueo atmosférico sobre el país mantendrá la circulación de aire húmedo e inestable en toda la franja centro-este, impidiendo la llegada de jornadas despejadas y manteniendo marcas térmicas frescas para la época.


REGION13/10/2026--
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De acuerdo a los datos meteorológicos, la humedad persistente y la constante cobertura nubosa generarán precipitaciones y lloviznas de variada intensidad a lo largo de las próximas jornadas, sin un cambio significativo de la masa de aire en el corto plazo.

Para la localidad de Larroque, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones inestables y probabilidad de lluvias de martes a viernes. Este martes 13 registrará abundante nubosidad y lluvias aisladas, con una máxima de 19 °C. El miércoles 14 se mantendrán las precipitaciones durante toda la jornada, alcanzando los 20 °C.

El jueves 15 y viernes 16 continuará el mal tiempo con lloviznas y probables tormentas aisladas hacia el final de la semana, marcando máximas de 19 °C. La mejora de las condiciones recién se consolidaría durante el fin de semana, con marcado descenso de la inestabilidad y valores térmicos más secos.

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