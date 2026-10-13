Jornada con saldo dispar para los equipos de nuestra ciudad en las torneos del fútbol departamental, donde el Rojo rescató un punto como local y la "V" azulada no pudo en su visita a Sporting.
Se esperan días de abundante humedad y lluvias intermitentes en la región
REGION13/10/2026-
Un fenómeno de bloqueo atmosférico sobre el país mantendrá la circulación de aire húmedo e inestable en toda la franja centro-este, impidiendo la llegada de jornadas despejadas y manteniendo marcas térmicas frescas para la época.
De acuerdo a los datos meteorológicos, la humedad persistente y la constante cobertura nubosa generarán precipitaciones y lloviznas de variada intensidad a lo largo de las próximas jornadas, sin un cambio significativo de la masa de aire en el corto plazo.
Para la localidad de Larroque, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones inestables y probabilidad de lluvias de martes a viernes. Este martes 13 registrará abundante nubosidad y lluvias aisladas, con una máxima de 19 °C. El miércoles 14 se mantendrán las precipitaciones durante toda la jornada, alcanzando los 20 °C.
El jueves 15 y viernes 16 continuará el mal tiempo con lloviznas y probables tormentas aisladas hacia el final de la semana, marcando máximas de 19 °C. La mejora de las condiciones recién se consolidaría durante el fin de semana, con marcado descenso de la inestabilidad y valores térmicos más secos.
El jueves 15 y viernes 16 continuará el mal tiempo con lloviznas y probables tormentas aisladas hacia el final de la semana, marcando máximas de 19 °C. La mejora de las condiciones recién se consolidaría durante el fin de semana, con marcado descenso de la inestabilidad y valores térmicos más secos.
Te puede interesar
El reencuentro con las raíces: Urdinarrain ajusta los detalles para la 33° Fiesta de la Cerveza
-REGION09/10/2026
Gastronomía alemana, el desfile tradicional y una variada cartelera musical formarán parte de la edición 2026 en el predio de la Estación el 13 y 14 de noviembre. Productores artesanales de cerveza, con variedades para todos los gustos, serán una de las grandes atracciones del evento.
Tiempo inestable en el sur entrerriano: esperan lluvias y algo de viento para el inicio de octubre
-REGION30/09/2026
El pronóstico indica chances de precipitaciones intermitentes entre el jueves y el sábado en la región, acompañadas por un moderado descenso térmico y vientos del sector sur.
Los dos conjuntos larroquenses sumaron de a tres en el inicio del certamen. El campeonato de la A rinde homenaje al dirigente local Claudio "Lalo" Romani.
El arte visual de Gualeguaychú desembarca en la Sala Paoli con la muestra colectiva "Cinco Caminos"
-REGION16/09/2026
Gladys Zagert, Leticia Spandre, Silvia Bianchi, Alberto Bonus y José Lenciati presentarán sus obras este sábado a las 17. La jornada incluirá una presentación del Taller Municipal de Folklore.
Enersa se capacita junto a municipios en gestión del arbolado urbano y redes eléctricas
-REGION15/09/2026
La empresa realizó en Gualeguay una jornada destinada a mejorar las intervenciones sobre la vegetación cercana a las redes eléctricas, reducir riesgos y promover criterios de manejo responsable. La propuesta continuará este miércoles en Villa Paranacito.
Lo más visto
El reencuentro con las raíces: Urdinarrain ajusta los detalles para la 33° Fiesta de la Cerveza
-REGION09/10/2026
Gastronomía alemana, el desfile tradicional y una variada cartelera musical formarán parte de la edición 2026 en el predio de la Estación el 13 y 14 de noviembre. Productores artesanales de cerveza, con variedades para todos los gustos, serán una de las grandes atracciones del evento.
Jornada con saldo dispar para los equipos de nuestra ciudad en las torneos del fútbol departamental, donde el Rojo rescató un punto como local y la "V" azulada no pudo en su visita a Sporting.
La aclamada comedia dramática de Ernesto Medela desembarcará este jueves en el Teatro Padre Alberto Paoli con una propuesta cargada de humor, recuerdos y emoción.
El sábado habrá una jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos
-LOCALES13/10/2026
La actividad organizada por el municipio se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 9:00 a 13:00 en cinco puntos estratégicos de la ciudad.
Un fenómeno de bloqueo atmosférico sobre el país mantendrá la circulación de aire húmedo e inestable en toda la franja centro-este, impidiendo la llegada de jornadas despejadas y manteniendo marcas térmicas frescas para la época.