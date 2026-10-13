Se esperan días de abundante humedad y lluvias intermitentes en la región





De acuerdo a los datos meteorológicos, la humedad persistente y la constante cobertura nubosa generarán precipitaciones y lloviznas de variada intensidad a lo largo de las próximas jornadas, sin un cambio significativo de la masa de aire en el corto plazo.



De acuerdo a los datos meteorológicos, la humedad persistente y la constante cobertura nubosa generarán precipitaciones y lloviznas de variada intensidad a lo largo de las próximas jornadas, sin un cambio significativo de la masa de aire en el corto plazo.

Para la localidad de Larroque, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones inestables y probabilidad de lluvias de martes a viernes. Este martes 13 registrará abundante nubosidad y lluvias aisladas, con una máxima de 19 °C. El miércoles 14 se mantendrán las precipitaciones durante toda la jornada, alcanzando los 20 °C.



El jueves 15 y viernes 16 continuará el mal tiempo con lloviznas y probables tormentas aisladas hacia el final de la semana, marcando máximas de 19 °C. La mejora de las condiciones recién se consolidaría durante el fin de semana, con marcado descenso de la inestabilidad y valores térmicos más secos.