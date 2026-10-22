Advierten que la delegación excesiva en la Inteligencia Artificial amenaza la autonomía del pensamiento humano



A diferencia de saltos históricos como la rueda o la calculadora —donde la humanidad delegó la fuerza física o el cómputo mecánico—, el especialista remarcó que hoy se observa un cambio cualitativo sin precedentes: “Por primera vez estamos subcontratando, tercerizando nuestra capacidad ejecutiva superior”, al transferir tareas como la síntesis, la resolución de dilemas y la toma de decisiones cotidianas.

El autor explicó que el concepto clave detrás de este fenómeno es la “descarga cognitiva”, un recurso que históricamente se usó para aliviar el esfuerzo mental mediante mapas o agendas, pero que hoy escaló hacia la interpretación de documentos y la estrategia de proyectos. Al eliminar la fricción que exige el razonamiento profundo, el cerebro humano tiende a economizar recursos amparado en la ley del mínimo esfuerzo. “Lo que no se usa, se debilita”, sostuvo Chaia, al remarcar que la falta de gimnasia reflexiva genera una “deuda cognitiva” que adormece la capacidad de análisis.

Entre los principales peligros directos, el texto destaca la pérdida de aprendizaje real —ya que el cerebro solo afianza conexiones cuando tropieza con dificultades y procesa errores— y el denominado “sesgo de automatización”, que lleva a confiar ciegamente en las respuestas del sistema sin verificar fuentes ni contexto. Además, plantea una fuerte incógnita sobre el futuro de la innovación: dado que la IA opera recombinando datos del pasado, la sociedad corre el riesgo de limitar su audacia para formular hipótesis rupturistas. Para graficarlo, citó al especialista Oren Harari: “La bombilla eléctrica no surgió de la mejora continua de las velas”.





Finalmente, Chaia alertó sobre la pérdida de criterio en las nuevas generaciones profesionales y la erosión de la musculatura emocional, recordando que la empatía y la negociación no son algorítmicas. “La tecnología debe concebirse como un amplificador del potencial humano, nunca como su sustituto”, concluyó el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, instando a promover en las aulas y en el trabajo espacios de debate, curiosidad y pensamiento crítico para evitar que delegar la tarea signifique ceder la facultad de pensar.