



Sam Nelson tenía 19 años cuando murió por una sobredosis. Una mañana, su madre, Leila, lo encontró sin vida en su habitación. Sobre el escritorio estaba su portátil. Hasta el día de hoy, le faltan las palabras para describir lo que leyó allí. ChatGPT, el modelo lingüístico basado en inteligencia artificial de OpenAI, había proporcionado a Sam instrucciones detalladas sobre qué sustancias debía mezclar para experimentar el viaje de su vida. ChatGPT no tuvo en cuenta los efectos secundarios.



Esta es la cara oscura de la inteligencia artificial: aquella con la que sus creadores no contaban. Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio y Yann LeCun son considerados los "padrinos de la IA". Ya en la década de 1960 comenzaron a desarrollar modelos lingüísticos. Sin embargo, no había suficientes contenidos de libre acceso con los que entrenar estos modelos.



"Cuando comencé mis estudios de posgrado, casi todo el mundo decía que era una pérdida de tiempo. Estaba pasado de moda, así que recibí muchos consejos para que dejara de hacerlo, y eso continuó durante muchos años", recuerda hoy Geoffrey Hinton al hablar de los comienzos de la inteligencia artificial. No abandonó sus investigaciones y continuó trabajando junto con sus colegas.



Finalmente recibió el Premio Nobel por sus investigaciones fundamentales. Hoy en día, la inteligencia artificial es ya inseparable de nuestra vida cotidiana. Los programas de IA redactan artículos, componen música y generan imágenes y vídeos. Ayudan a desarrollar nuevos medicamentos, transforman el mercado laboral y ofrecen enormes oportunidades para la innovación y el crecimiento.



Sin embargo, Geoffrey Hinton ya no suena tan eufórico: "Si la historia de la humanidad fuera un día, probablemente estaríamos en el último segundo si no logramos hacer esto bien..." Se multiplican los informes sobre modelos de IA que actuaron por su cuenta e incluso han intentado infiltrarse en los sistemas informáticos de empresas competidoras. E



n algunas pruebas, los modelos de IA han demostrado de forma llamativa un instinto de autoconservación. Adoptan comportamientos propios de los seres humanos, mienten y chantajean para asegurar su propia supervivencia.



¿Cómo es posible que expertos de renombre suenen de repente como profetas del apocalipsis? ¿Por qué creen que pronto podría resultar imposible desconectar sistemas de IA que se hayan salido de control? ¿Y qué pasaría si estas preocupaciones estuvieran justificadas?