La incógnita de Benedetti en el once para la revancha de simifinales de Libertadores con Flamengo en el Maracaná

Gastón Benedetti es el primer larroquense en jugar una semifinal del máximo certamen continental, lo que representa un tremendo orgullo deportivo para nuestra comunidad. Es una de las alternativas para el partido de esta noche.



Estudiantes de La Plata se juegan esta noche el pasaje a la gran final de la Copa Libertadores en un escenario mítico. Desde las 21:30, el equipo conducido por Alexander Medina visita a Flamengo en el Estadio Maracaná por el duelo de vuelta de las semifinales, tras el 0 a 0 registrado en la ida disputada en el Estadio UNO.

Una de las principales dudas tácticas del "Cacique" en la previa, pasa por el carril izquierdo de la defensa y la conformación del fondo. Gastón Benedetti, quien completó los 90 minutos como titular en el primer chico en La Plata, pelea por un lugar entre los once de arranque con Leandro González Pirez y Tomás Palacio.



El 13 del León viene de cumplir un buen papel en el estadio Jorge Luis Hirschi con 34 pases precisos sobre 41, dos faltas y dos despejes, levantando el nivel de partidos anteriores y compitiendo por un lugar en la lista de titulares.



Benedetti cuenta además con un antecedente de peso ante el "Mengao": en la edición 2025 del certamen continental, el lateral zurdo le convirtió un gol al conjunto carioca durante la llave de cuartos de final.





El probable equipo que saltará al campo en Río de Janeiro estaría integrado por Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pirez o Tomás Palacio o Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios o Joaquín Correa y Guido Carrillo.

Con la serie totalmente abierta, el Pincha buscará dar el golpe en territorio brasileño para meterse en una nueva definición por la gloria eterna y un larroquense podría ser parte del partido que todos quieren jugar.