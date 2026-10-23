Gastón Benedetti suma otra final en su exitoso camino con Estudiantes



Gastón no sumó minutos en la vuelta de semifinales del Maracaná pero será una de las piezas que analizará poner Alexander Medina en el encuentro definitorio a disputarse en Montevideo el 28 de noviembre, cuando el León enfrente a Palmeiras por la gloria de la Copa Libertadores.



El Vasquito jugó en 8 de los 12 partidos que Estudiantes compitió en el torneo, y en todos fue titular, por lo que ha sido clave su contribución a la campaña en el que el club platense consiguió siete empates, cuatro victorias y una derrota, la única ante el rival de anoche en octavos de final.



Su buen desempeño en el torneo sufrió un tropiezo ante Corinthians y se repitió en el torneo local ante Lanus, entrando en competencia por el puesto con Tomás Palacios, que anoche ingresó para reforzar la defensa en el segundo tiempo.









Igualmente, Gastón recuperó el nivel en el partido de ida frente a Flamengo, pero el diagrama defensivo dispuesto por el "cacique" Medina lo volvió a sacar. No obstante, su predisposición al ida y vuelta y adaptación a puestos ofensivos con llegada al gol, lo convierten en una alternativa importante para la gran final del certamen americano más importante.



Central Larroque lo mencionó anoche en una publicación en sus redes sociales, titulando el post: EL VASCO, DE LARROQUE A LA FINAL DE AMÉRICA, y hablando del orgullo que es para Larroque. "Desde su tierra entrerriana hasta los escenarios más importantes del continente, Benedetti continúa formando parte de una historia que todavía tiene un capítulo por escribir" finalizó.











