Invitan a participar de la 53ª Peregrinación a la Virgen del Valle en Pehuajó Sud



El grupo de Peregrinos de Larroque compartió la invitación para la marcha de fe y recordó que la salida está programada para las 2:00 de la madrugada desde la Parroquia Perpetuo Socorro, contando con el acompañamiento de bomberos y policía durante todo el trayecto.

Solicitaron además respetar el horario establecido de salida, pidiendo a los peregrinos no partir antes ni después de las 2:00 por cuestiones de seguridad. Asimismo, se sugiere concurrir con ropa blanca o chaleco refractario para facilitar la visibilidad en el camino. Al llegar al santuario, se celebrará la santa misa a las 6:30 de la mañana.

Para quienes necesiten movilidad de regreso, se dispondrá de la combi municipal con 16 cupos. Los interesados en reservar su lugar deben anotarse previamente al 3446 54-1040. Para la caminata se recomienda llevar botellita de agua, abrigo, calzado y ropa cómoda.