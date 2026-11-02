El mapa muestra inestabilidad pero el agua sigue esquivando a la región

El Servicio Meteorológico Nacional incluyó a Entre Ríos y a provincias del centro del país bajo alerta de nivel amarillo por tormentas para este martes. Según el informe oficial, el área se verá afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica, con valores acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros.

Pese a la contundencia de los mapas oficiales, en la franja central entrerriana el panorama sugiere cautela. Durante las últimas jornadas, los frentes de inestabilidad que avanzan desde el oeste pierden organización rápidamente al ingresar al territorio provincial, desgastándose antes de concretar las precipitaciones anunciadas.

Factores como la presencia de masas de aire seco en superficie y la cizalladura del viento en altura continúan debilitando el desarrollo de las nubes de tormenta. Ante este escenario, todo indica que la advertencia meteorológica del martes volverá a dejar una masa de nubes y amagos de mal tiempo, pero sin consecuencias graves y con registros de agua escasos o nulos en gran parte del territorio provincial.