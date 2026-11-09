Un posteo y mil kilómetros: de Larroque a los "Martín Fierro Latino", el camino de Mónica Zapata





Hay historias que empiezan mucho antes de hacer las valijas. La de Mónica Zapata comenzó en Larroque, Entre Ríos, en 2019, cuando empezó a buscar distintas alternativas para emigrar. Encontró un programa para trabajar como au pair en Estados Unidos y, en diciembre de aquel año, firmó su contrato. Sin embargo, la pandemia y el cierre de fronteras frenaron sus planes.

Mientras tanto, comenzó a estudiar Ciencias de la Educación en un instituto de Gualeguaychú y llegó hasta tercer año. Pero aquel deseo de conocer otro mundo seguía presente.







En 2023 volvió a conectarse con esa idea que había quedado pendiente. Sentía que necesitaba salir de su zona de confort, cambiar de rumbo y vivir una experiencia diferente. Decidió dejar la carrera y apostar por aquel proyecto que llevaba años esperando. En junio de 2023, con 23 años, finalmente llegó a Nueva York.

EL PRIMER DESAFÍO: APRENDER A ESTAR LEJOS

Llegó justo cuando comenzaba el verano. Todo parecía sacado de una película, casi surrealista. Pero detrás de la fascinación por una ciudad inmensa aparecía una realidad nueva: estar lejos de su familia.

«Una cosa es decidir que te vas e imaginar cómo podría ser tu vida en otro país, y otra muy distinta es estar acá y entender que ya no hay un plan B tan cerca», cuenta.

Antes vivía en Gualeguaychú y, si quería visitar a sus padres, podía tomar un colectivo y llegar en apenas 45 minutos. De pronto, esa posibilidad había desaparecido.

Al principio pensaba que sería solamente un año. Después llegaron dos, luego tres y hoy continúa en Nueva York.

Extrañar sigue siendo una de las partes más difíciles de emigrar. Sin embargo, encontró nuevas maneras de sostener los vínculos. El teléfono se convirtió en una herramienta indispensable para compartir momentos, acompañarse y estar presente, incluso a miles de kilómetros.





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UN SUEÑO ARTÍSTICO QUE ABRIÓ OTRAS PUERTAS

Cuando llegó a Nueva York, Mónica tenía una idea muy clara: quería bailar y actuar.

Comenzó a entrenar en academias como Broadway Dance Center y Steps on Broadway, se formó en una compañía de danza llamada DCL y realizó audiciones para videoclips y cortometrajes.

En ese recorrido empezó a conocer artistas de México, Colombia, Ecuador, Argentina y otros países. Personas que, como ella, habían dejado su tierra para perseguir un sueño.

En cada audición encontraba una historia. Detrás de cada artista había decisiones, sacrificios, familias a la distancia y muchas ganas de construir un futuro.

Fue entonces cuando apareció una pregunta que cambiaría su camino: ¿por qué no existía un espacio donde todas esas personas pudieran contar sus historias?

Así nació en 2024 Sabor Sin Fronteras.





DARLE VOZ A QUIENES TAMBIÉN TIENEN UNA HISTORIA

El podcast surgió de una necesidad personal: hablar de su propia experiencia como inmigrante y unirla con su vínculo con el arte.

Mónica quería crear un espacio en español, pensado para la comunidad latina, donde no solamente tuvieran lugar las grandes figuras, sino también aquellos artistas que están dando sus primeros pasos.

«No hace falta ser una estrella para que tu historia tenga valor y pueda interesarle a alguien», explica.

Su propuesta busca mostrar no solamente el trabajo artístico, sino también a las personas que hay detrás: sus comienzos, sus obstáculos, sus motivaciones y todo aquello que muchas veces queda fuera de escena.

Porque cada historia merece un espacio y cada recorrido tiene algo para enseñar.

UN LIVING, UN CELULAR Y DOS MICRÓFONOS

Quizás uno de los detalles más interesantes de esta historia sea cómo se construyó el proyecto.

Sabor Sin Fronteras lleva dos años y Mónica todavía lo graba con los recursos que tiene: su celular, dos micrófonos y un trípode. Los invitados llegan al living de su casa, donde las conversaciones se transforman en episodios.

No hay un gran estudio ni un equipo enorme de producción. Hay una idea, trabajo y muchas ganas de hacerla crecer.

«No siempre necesitás tener todo resuelto para empezar ni contar con una gran producción para hacer algo valioso», sostiene.

Una filosofía que hoy cobra un significado especial, después de haber conseguido una nominación internacional.

UNA NOTICIA QUE LLEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO

La noticia de su nominación a los Martín Fierro Latino 2026 llegó hace apenas unos días, de una manera que difícilmente olvide.

Mónica regresaba a su casa en colectivo y estaba atravesando un momento de dudas. Se preguntaba si su etapa en Estados Unidos estaba llegando a su fin, si debía volver a Argentina o si era tiempo de comenzar de nuevo en otro lugar.

En medio de esos pensamientos recibió un correo electrónico.

Sabor Sin Fronteras estaba nominado en la categoría «Programa de radio tradicional / visual / podcast».

«Lo sentí como una pequeña señal de que quizás todavía hay cosas que quiero hacer acá y caminos que todavía puedo recorrer», recuerda.

La ceremonia tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en el JW Marriott Brickell de Miami.

Para Mónica, este reconocimiento representa mucho más que un logro individual. También significa que las historias de los artistas que pasaron por su podcast pueden llegar a nuevas personas. Por eso siente que la nominación también celebra a quienes confiaron en su espacio y compartieron sus experiencias.





NUNCA IMAGINÓ QUE SU CAMINO LA LLEVARÍA HASTA ACÁ

Cuando llegó a Nueva York, jamás imaginó que terminaría conduciendo un podcast.

Estaba convencida de que su futuro estaba en la danza y la actuación. Sin embargo, la ciudad y las personas que conoció le enseñaron que no tenía que limitarse a una sola actividad.

«Tener un podcast y comunicar nunca estuvo en mis planes, pero terminó siendo una parte muy importante de mi proceso», cuenta.

Hoy está más enfocada en la comunicación y todavía se sorprende de cómo apareció esta nueva pasión en su vida.

Y cuando piensa en el futuro de Sabor Sin Fronteras, tiene un deseo que va más allá del crecimiento del proyecto: quiere que su recorrido anime a otras personas a empezar.

Ella también creyó que necesitaba experiencia, herramientas y sentirse completamente preparada. Con el tiempo entendió que muchas veces somos nosotros mismos quienes ponemos los límites.

UN MENSAJE PARA AQUELLA JOVEN DE LARROQUE





Si pudiera volver a encontrarse con aquella Mónica que llegó a Nueva York con 23 años, le pediría que confiara más en sí misma.

Que no se preocupara tanto por tener todo resuelto. Que disfrutara el camino y se permitiera descubrir nuevas posibilidades.

Le diría que iba a extrañar mucho a su familia y a sus amigos, pero que encontraría la manera de sentirse cerca, incluso a la distancia.

Y, sobre todo, que siguiera animándose a hacer lo que le gusta, aun cuando aparecieran las dudas.

Porque aquella joven que salió de Larroque buscando una experiencia diferente terminó descubriendo una nueva pasión, construyendo un proyecto propio y alcanzando un reconocimiento internacional.

Hoy, Mónica Zapata tiene 27 años y una historia que merece ser escuchada.

A veces, uno se va buscando un sueño y termina encontrando muchos más.

De Larroque a Nueva York. De un proyecto nacido en el living de una casa a una nominación internacional.

Porque los sueños no conocen fronteras.