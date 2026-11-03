A menos de una semana de la visita del Papa, Landra comentó como se intensifican los preparativos en Luján







A pocos días del esperado encuentro entre el Santo Padre y los fieles de todo el país, la Basílica de Luján ajusta los detalles de lo que será una jornada de profunda fe y comunión popular.

El sacerdote entrerriano y obispo auxiliar de la arquidiócesis de Mercedes-Luján, Monseñor Mauricio Landra, dio detalles sobre el avance de los trabajos en el predio del santuario y remarcó el entusiasmo creciente a medida que se aproxima la fecha. Según explicó el prelado originario de Larroque, las tareas de infraestructura avanzan a ritmo sostenido.





"A menos de una semana del encuentro del Papa con todos los argentinos, seguimos con los preparativos. En el caso de la Basílica de Luján, se está armando el escenario y los distintos lugares de la celebración donde estará el altar y donde se ubicará el coro", señaló Monseñor Landra.

Oración a la Virgen y un lugar de privilegio para los más necesitados

El itinerario de la jornada comenzará con un momento de profunda devoción mariana. El Papa ingresará a la Basílica para rezar a solas ante la imagen original de la Patrona de los argentinos. Posteriormente, la imagen será llevada hacia el altar exterior para dar inicio a la celebración masiva de la Eucaristía.





La Misa central contará con la presencia de obispos de las distintas diócesis, sacerdotes y religiosos. Sin embargo, el monseñor larroquense subrayó que un lugar muy especial estará destinado a las familias más humildes.

"Quiero destacar la presencia de un grupo de más de 3000 personas de familias muy humildes y pobres que han sido invitadas especialmente y que serán protagonistas, ya que rezaremos por toda la caridad cristiana a la Virgen de Luján", expresó el obispo.

Con el armado final de las estructuras y la coordinación de las delegaciones pastorales, la Iglesia argentina aguarda la llegada del Pontífice en un clima de esperanza y oración compartida. "Los esperamos a todos", concluyó Monseñor Landra al renovar la invitación a toda la comunidad.



