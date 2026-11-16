

En el marco de las actividades por sus dos décadas de trabajo en la concientización y reflexióm ambiental, el GrupoMingaché dio a conocer dos propuestas abiertas a toda la comunidad para esta semana.

La primera cita será este jueves 19 de noviembre a las 18:00, con la inauguración del Monte Frutal Comunitario bajo la consigna "Plantando sueños... Fecundando frutos". La jornada se realizará en el predio ubicado sobre calle Aurora Piaggio, a pocos metros de Lucas Kneeteman, y los organizadores invitaron a los vecinos a sumarse llevando un arbolito frutal, una pala, el mate o simplemente sus ganas de participar en la plantación inicial.





Los festejos continuarán el lunes 23 de noviembre en el salón Padre Paoli Lovera, donde se presentará toda la música de Tik con un repertorio centrado en la identidad local, los tejidos comunitarios, los saberes ancestrales, la tierra y la armonía natural. La propuesta artística es apta para todo público y busca cerrar la semana aniversario con un encuentro cultural junto a los habitantes de la ciudad.

A veinte años de su creación, Mingaché sostiene estas iniciativas como parte de su recorrido en defensa del ambiente y la participación ciudadana en Larroque.