Con motivo del 75 aniversario de la fundación de la OTAN, el reportaje dividido en dos partes analiza el pasado, el presente y el futuro de la Alianza. Entre otras cosas, arroja luz sobre el hecho de que el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte es cualquier cosa menos vinculante, que la unanimidad requerida entre los Estados miembros es cualquier cosa menos segura, y que la necesaria rapidez en el despliegue de tropas y suministros sólo está parcialmente garantizada en casos extremos.



El reportaje hace un viaje a través del territorio de la Alianza, desde Tallin, Estonia, donde se encuentra el Centro de Ciberdefensa de la OTAN, hasta Ulm, Alemania, desde donde se organizan los despliegues de tropas y los suministros, pasando por el cuartel general de la OTAN en Bruselas, donde se toman las decisiones políticas. El reportaje recoge informaciones y opiniones de generales y exgenerales, así como de expertos en seguridad de la OTAN. Con la ayuda de historiadores internacionales, la película también repasa los 75 años de historia de la OTAN, fundada tras las devastadoras experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Los arquitectos de la alianza militar no sólo estaban preocupados por disuadir a los enemigos exteriores, sino sobre todo por asegurar la paz entre los socios mismos de la alianza, entre otras cosas por miedo a que Alemania recuperase su fuerza.



Para ilustrar esto, el reportaje recurre a un material fílmico inédito: los retratos cinematográficos de los países miembros creados por encargo de la OTAN en la década de 1950 y que pretendían familiarizar a los soldados con el país al que iban destinados, para garantizar así un mejor conocimiento mutuo y mayor solidaridad.



Importantes testigos contemporáneos como John Bolton, ex asesor de seguridad de Donald Trump, y el diplomático alemán Wolfgang Ischinger hablan de la importancia de algunos acontecimientos de la historia reciente de la OTAN: ¿Cuán cerca estuvo Estados Unidos de abandonar la OTAN en 2018? Y ¿cuáles habrían sido las consecuencias? ¿Existió la promesa a Rusia de no ampliar la OTAN hacia el este de Europa tras la disolución de la URSS y su Pacto de Varsovia? El reportaje busca una respuesta a esta cuestión que marca la relación de Rusia con la OTAN hasta hoy.