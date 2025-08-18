Entre Ríos bajo alerta: prevén lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas de viento

En gran parte del territorio entrerriano rige una alerta amarilla por tormentas, con probabilidad de fenómenos fuertes acompañados de abundante agua en cortos lapsos, ráfagas de viento, descargas eléctricas y ocasional caída de granizo. En esas zonas se estiman acumulados de entre 40 y 70 milímetros, aunque localmente podrían superarse.

En tanto, sectores puntuales del centro y este provincial se encuentran bajo alerta naranja por lluvias, donde los valores previstos oscilan entre 70 y 80 milímetros, con posibilidad de registros superiores.

El desarrollo de este evento está vinculado a la combinación de humedad en niveles bajos de la atmósfera y el ingreso de aire cálido desde el norte, lo que potencia la inestabilidad. Esta dinámica refuerza las chances de un temporal significativo en la región.

Un fenómeno poco frecuente en agosto

Si bien agosto suele caracterizarse por precipitaciones más moderadas, los acumulados que podrían darse en Entre Ríos durante estas jornadas serían superiores a lo habitual para la época, lo que genera especial atención entre productores agropecuarios y autoridades locales.

Martes, el día más crítico

El martes 19 se espera la fase más intensa del sistema, con tormentas generalizadas en todo el centro y norte de la provincia. Además de las lluvias, el viento será un factor relevante: se anticipan ráfagas que podrían superar los 60 km/h, generando condiciones complicadas para la circulación y actividades al aire libre.





Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, evitar transitar por zonas anegadas y asegurar objetos que puedan volarse por la acción del viento.