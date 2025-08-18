Gran festejo por el Día del Niño en el Parque La Estación

Desde temprano, los más pequeños disfrutaron de espacios de pintura y maquillaje artístico, plaza blanda, castillos inflables, tejo y metegol. El momento más esperado llegó con el show del Circo Caravana, que desplegó humor, destrezas y un despliegue visual que mantuvo a grandes y chicos con la sonrisa encendida.

La fiesta concluyó con una merienda compartida y la entrega de un presente para cada niño, gesto que coronó la jornada con un aire de comunidad y celebración.

A lo largo del predio, artesanos, feriantes y emprendedores locales acompañaron con sus propuestas, sumando color y movimiento a un encuentro que dejó como mensaje central el valor de la infancia, el juego y la unión familiar.

El festejo en el Parque La Estación se convirtió así en una verdadera fiesta popular, donde la alegría de los niños fue la gran protagonista.



