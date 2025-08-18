Gran festejo por el Día del Niño en el Parque La Estación

El Parque La Estación se vistió de colores este domingo para celebrar el Día del Niño con una jornada que convocó a cientos de familias de la ciudad. El Playón central fue el escenario de un encuentro lleno de juegos, arte y espectáculos que hicieron brillar la tarde.

Desde temprano, los más pequeños disfrutaron de espacios de pintura y maquillaje artístico, plaza blanda, castillos inflables, tejo y metegol. El momento más esperado llegó con el show del Circo Caravana, que desplegó humor, destrezas y un despliegue visual que mantuvo a grandes y chicos con la sonrisa encendida.

La fiesta concluyó con una merienda compartida y la entrega de un presente para cada niño, gesto que coronó la jornada con un aire de comunidad y celebración.

A lo largo del predio, artesanos, feriantes y emprendedores locales acompañaron con sus propuestas, sumando color y movimiento a un encuentro que dejó como mensaje central el valor de la infancia, el juego y la unión familiar.

El festejo en el Parque La Estación se convirtió así en una verdadera fiesta popular, donde la alegría de los niños fue la gran protagonista.

