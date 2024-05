Pudo haber sido gol, pudo haber cerrado el marcador central Romero o tapado el arquero Mansilla, o Pizzini pudo haber errado al arco. Gastón no quiso saber nada de eso, y aún con la certeza que vería la roja, dio la vida por mantener el empate. El resultado le dio la razón.



A los hinchas de Estudiantes en ese momento no les pareció lo mismo, y en "todos los idiomas" se "quejaron" de la acción del 13 albirojo en las redes sociales y hasta pidieron que no vuelvan a poner nunca más. La emoción violenta les hizo olvidar que un año atrás clavó dos golazos al mismo equipo y todos hablaban de una nueva joya del fútbol argentino. Si la jugada hubiera terminado en gol, Velez hubiera dado la vuelta olímpica y los hinchas le habrían reclamado: "y porqué no lo agarraste".









Antes de eso, y con un jugador más por la roja a Fernández del equipo rival, Gastón se había sumado decididamente al ataque, llegando al borde del área, seguramente una estrategia de Eduardo Domínguez para intentar cerrar el partido. La vuelta a su campo en una de esas incursiones lo dejó mal parado y con nadie que cubriera ese sector, el resto es historia conocida con final feliz.



El devenir del resto del partido, con los 30 minutos complementarios y la tanda de penales, terminó valorando como determinante para el resultado lo que primero pareció una imprudencia impredecible, y tan impredecible como que Pizzini entrara al área con la pelota dominada.



Con el desempate desde los 12 pasos, Gastón sumó su segunda estrella luego de la conseguida en diciembre del año pasado ante Defensa y Justicia, en la definición de la Copa Argentina, que lo clasificó para la presente edición de la copa de campeones de América, es decir, la Libertadores.



Pero los aciertos de los ejecutantes platenses y las atajadas de Mansilla fueron el premio que barnizó la imprudencia y transformó la roja en una salvada que le permitió a Gastón y a Estudiantes dar otra vuelta olímpica, clasificar a la Libertadores de 2025 y el Trofeo de Campeones con el próximo ganador de la Liga.