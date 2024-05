La oficina de producción y ambiente de la Municipalidad de Larroque, que atiende de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 13:00 horas, continúa recibiendo hasta el próximo 24 de mayo de 2024, las solicitudes de financiamiento para emprendimientos productivos.



Los jóvenes beneficiarios del programa podrán recibir un aporte de hasta $250.000 (pesos doscientos cincuenta mil), el cual podrá ser utilizado en su totalidad para gastos de capital o para gastos corrientes, de acuerdo a lo declarado en la documentación que deberán presentar.



¿Qué documentación debo presentar?

1. Anexo I: Nota de presentación del proyecto, compromiso de ejecución y declaración jurada sobre la no percepción previa de aportes y sobre los datos bancarios.

2. Anexo II: Formulario tipo del programa.

3. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.

4. En caso de que el solicitante se encuentre adherido al régimen de monotributo, constancia de inscripción de AFIP y ATER.

5. Constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU) o Clave Virtual Uniforme (CVU) de una cuenta bancaria de titularidad exclusiva del solicitante.

6. Certificación negativa emitida desde la página web de ANSES.

7. Al menos 2 (dos) presupuestos de casas comerciales por los bienes que se pretende adquirir, a nombre del solicitante y con los datos fiscales de quienes los emiten.

8. En caso de haber recibido, previamente, un aporte en el marco del presente programa, el comprobante de la rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Los proyectos que se presenten deberán estar enmarcados en la línea ¿Impulso económico¿; de otra forma, no podrán aplicar al presente programa.

¿Qué requisitos debo cumplir?

El presente programa está destinado a jóvenes que desarrollen emprendimientos sobre actividades productivas y servicios no profesionales y que, además, cumplimenten los siguientes requisitos excluyentes:

- Tener entre 18 y 35 años de edad.

- Tener domicilio en la provincia de Entre Ríos.

- No ser beneficiario de ningún otro programa del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Entre Ríos.

- No tener empleo en relación de dependencia.

- En caso de ser monotributista, estar inscripto en el monotributo social o en las categorías A o B (quedan exceptuadas las demás).

- No ser titular de más de un inmueble, automotor o ciclomotor.



¿Cómo se hace?

En una primera instancia, la inscripción se realizará a través del presente formulario. El equipo de la Dirección llevará a cabo un procedimiento de control de la información y documentación recibida, realizando un cotejo con la información pública brindada por organismos como ANSES, AFIP y ATER; y, en el caso de que el proyecto cumpla todos los requisitos exigidos por el presente programa y teniendo en cuenta un criterio de distribución geográfica, éste deberá ser presentado por correo electrónico con la documentación a presentar requerida.



¿Cuándo vence?

La convocatoria para aplicar al programa se puede realizar hasta el 24 de mayo.



¿Quiénes pueden realizarlo?

¿Cuándo es necesario iniciar el trámite?

Dentro del tiempo estimado por la convocatoria.