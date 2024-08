El campamento de invierno 2024, cuando el frío de julio congelaba hasta los arroyos, abrió la puerta a las "Bodas de Plata" del scoutismo larroquense. En el cierre de esos tres días bajo cero, en un domingo de sol en el que María José Albarenque le habló a los papás y familiares de las varias decenas de gurises que le dan vida al legado de Robert Baden Powell, se valoró como siempre los contrastes entre el acampar bajo la helada, disponer de poca agua y tantos otros desafíos que ponen blanco sobre negro en relación a la vida en comunidad y al calor de la casa.



En todo caso, se repitió la mística que hace un cuarto de siglo nutre de cosas diferentes a los chicos que los sábados, en las salidas o en campamentos, dejan las actividades, a sus familias y a la tecnología de lado, para sumergirse en la aventura, el monte, hacer nudos, las caminatas, los fogones y dormir en carpa y a veces, bajo las estrellas.



Norberto y el Padre Adriel.



Norberto Fiorotto interpreta como pocos la melodía espiritual que surge de esa magia, de tanto vivir, ver crecer y pasar oleadas de gurisadas y de padres que se dejan sacudir por el hechizo, que les da experiencias y herramientas para la vida difíciles de conseguir en otros lugares.



Esta mañana, en su cuenta de Facebook, publicó sus sensaciones y como corresponde, las amuebló de coplas y versos, muchas de las cuales canta en esos amaneceres inolvidables, o iluminado por la atrapante danza de las llamas, en los fogones más apoteósicos que uno pueda imaginar. Esto escribió:



“Soy la fuerza que abre caminos en el tiempo.

Soy un sentimiento, que nace del corazón.

Soy una mañana, un lucero en firmamento,

el canto del viento, el camino del honor.”

Así dice una de nuestras tantas canciones scout.





En celebración de ese sentimiento que nace del corazón, en honor de este camino abierto en el tiempo, hoy salí más temprano para oír el canto del viento, para encontrarme con “mis” gurises, los magníficos scouts del San Isidro que se atrevieron a llegar temprano a los festejos, esos con quienes tantas veces cantamos:



“Van cruzando por montes y praderas, la mirada puesta en más allá,

son scout que van dejando banderas desplegadas a la brisa del mar.”



Algunos estaban, otros no, claro, pero no importó, sentí el corazón de todos, siempre listos y mejores, los de ahora, los de antes y los de siempre. Porque quisimos iniciar el día de Plata con este signo profundo, potente y hermoso de “nuestros deberes para con la patria”,



“Y el sol que ya empieza a asomar

alegres rostros deja ver repletos de vigor.”





Así, alegres y llenos de energía, lobeznas, scouts, caminantes, rovers y las familias que se sumaron, apenas la luz del sol se insinuaba en el horizonte, izamos nuestras banderas al tope del mástil, mientras nuestro corazón cantaba:



“Es la bandera argentina la más hermosa y más grande,

vamos scouts que por ella, escalaremos el Ande.”

Y el cielo despejado del amanecer nos mostró sobre las tras banderas izadas, las Tres Marías, esas estrellas con las que los scouts aprendemos a encontrar en norte… ¡Qué mejor señal!.





Y mi corazón cantó con la comunidad rover:

“Nunca te quedes a la deriva lucha en la vida si tu quieres triunfar.

Rema tu propia canoa hermano, siempre adelante la meta alcanzarás.”

Esas banderas serán, quizás, una forma de decir a todo el pueblo lo felices que estamos de llegar fuertes, unidos



y convencidos a estos 25 años. Como cantamos en esta otra canción:

“Amigo tu vendrás… Verás amanecer… antes que nadie lo pueda ver…. Hermanos todos son… una patrulla y un corazón…”



Luego cada uno volvió a sus tareas habituales, los gurises a la escuela, los mayores a sus trabajos, yo no tenía apuro, me quedé un rato mirando al pueblo que despertaba. Todo volvía a ser normal, común, cotidiano. Caminantes, ciclistas, automovilistas moviéndose hacia su rumbo habitual, máquinas que comienzan su ruidosa tarea, pájaros que cantan al nuevo día, luces artificiales que se apagan lentamente para dar lugar al dueño de todas las luces, y entonces recordé:



“Asoma el sol su risa entre las cumbres, la tierra ofrece su calor,

se desperezan los árboles del bosque, ¡Amaneció!

Arriba compañeros, Amaneció.”





Volví a mi casa, preparé un mate y antes de ofrecerle al Señor, nuestro Gran Jefe, el nuevo día, me quedé pensando. ¿Volvió de verdad todo a ser normal y cotidiano? Y decidí que no, que aún cuando nadie más, fuera de nuestro grupo, lo supiera, aunque parezca que nada diferente hay en este día, los scouts del San Isidro estamos feliz y orgullosamente de fiesta.



Como dice Víctor Heredia:

“Ya entregué mi corazón…

las fogatas de este amor no encienden sólo en la primavera;

no me pidas olvidar, no me pidas desamar,

desde niño aprendí que ‘Patria’ es memoria y sueño bajo la piel.”



Felices 25 años para todos quienes son, han sido y serán por siempre, parte de este grupo scout “San Isidro Labrador”