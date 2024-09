Crucemos los dedos para que al menos durante las dos horas en que se podrá ver el fenómeno astronómico, el pronóstico cambie y las nubes se esfumen para presenciar el eclipse que comenzará alrededor de las 21:41 (hora local) cuando la penumbra de la Tierra toque la Luna. A medida que avance la noche, la sombra de la Tierra cubrirá parcialmente el satélite, alcanzando su punto máximo a las 23:44. Durante este tiempo, se podrá observar un notable oscurecimiento de una sección de la Luna, mientras que el resto permanecerá iluminado.

Para disfrutar del eclipse en su máximo esplendor, se recomienda buscar áreas con baja contaminación lumínica, como zonas rurales o espacios abiertos lejos de las luces de la ciudad. Entre Ríos, con su vasta extensión de campos y paisajes naturales, ofrece numerosos lugares ideales para la observación.

Este eclipse lunar parcial coincide con una Superluna, lo que significa que la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra, apareciendo más grande y brillante de lo habitual. Además, es posible que la Luna adquiera un tono rojizo durante el eclipse, un fenómeno conocido como “Luna de sangre”, debido a la forma en que la atmósfera terrestre filtra la luz solar.

Recomendaciones para la Observación

Elegir un lugar adecuado: Buscar un sitio con poca contaminación lumínica y una vista despejada del cielo.

Equipamiento: Aunque no es necesario, el uso de binoculares o telescopios puede mejorar la experiencia.

Seguridad ocular: No se requieren gafas especiales para observar el eclipse lunar, ya que la Luna no emite luz propia que pueda dañar la vista.



Este evento astronómico es una oportunidad perfecta para conectar con la naturaleza y el cosmos, y disfrutar de una noche mágica bajo el cielo entrerriano. ¡No te lo pierdas!