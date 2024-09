Santiago Sanfilippo abre en Gualeguay una nueva sede de CENER

Este viernes en Gualeguay, el Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica abrirá sus puertas de la primera sucursal, reafirmando el compromiso de Santiago Sanfilippo con la comunidad de Entre Ríos, ofreciendo servicios médicos de alta calidad y accesibilidad para todos.



En ese contexto Acción dialogó con el especialista, quien compartió cómo fue que decidió invertir en Entre Ríos. “Toda la familia de mi esposa es de Galarza, aunque ella nació en La Boca, en un conventillo que estaba frente a donde vivía mi familia. Nos conocemos desde que teníamos diez años”, relató.



En una visita a los tíos de su esposa en Galarza, Santiago quedó encantado con el lugar. “Le pedí a un familiar que me consiguiera una hectárea para algún día construir algo acá, y no solo me consiguió una hectárea, sino también una pequeña chacra”, recordó. Así comenzó su vínculo con Galarza, visitando inicialmente una vez al mes y luego cada vez con más frecuencia.





La comunidad local, al enterarse de que había un médico neurólogo de Buenos Aires, comenzó a acudir a su casa en busca de atención médica. “Atendía gratuitamente o les gestionaba la posibilidad para operarse en el hospital donde yo trabajaba”, comentó.

Finalmente, decidió establecerse en Galarza de manera permanente. “Fue una decisión propia. Hablé con alguien de acá y le dije que iba a tratar de hacer un pequeño consultorio. Traje algunos equipos que no había, como un equipo de rayos y un ecógrafo”, explicó.

Sanfilippo y su esposa, quien se especializó en producción agropecuaria, vendieron muchas de sus pertenencias en Buenos Aires y se instalaron en Galarza. “Montamos el instituto aquí y renunciamos a todo en Buenos Aires”, afirmó.

El médico destacó que al principio fue difícil desprenderse de todo lo que tenían en Buenos Aires, pero la decisión de invertir en Galarza ha sido gratificante. “Lo hicimos todo a pulmón, nunca recibimos subsidios, lo hicimos todo con nuestro dinero y ahorrando. No tuvimos problemas en las habilitaciones, las autoridades colaboraron bastante y se habilitó rápidamente”, explicó. “Empezamos con 12 camas y ahora tenemos 65 camas de internación”.

En cuanto a sus planes futuros, Sanfilippo comentó: “Queríamos hacer un quirófano en Galarza, pero debido a problemas con la infraestructura local, decidimos invertir en otro lado. Nuestro objetivo es seguir trabajando en rehabilitación, neurología, cardiología y cirugía plástica. Por eso, decidimos instalar una sede en Gualeguay”.

La nueva sucursal en Gualeguay se ubicará en una casa señorial de 1800, que es un monumento histórico. “Vamos a hacer todo lo que tenga que ver con neurología, estudios neurológicos, cardiología, cirugía plástica y rehabilitación en hospital de día. También vamos a especializarnos en la enfermedad de Alzheimer, ofreciendo diagnóstico, tratamiento, investigación y rehabilitación”, detalló Sanfilippo.

“Si Dios quiere, vamos a inaugurar el viernes a 20 a las 19 horas allá en Gualeguay”, añadió. La nueva clínica estará ubicada en San Antonio 120.