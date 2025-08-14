La Expo Rural Gualeguaychú 2025 anuncia su grilla artística con música, danza y fiesta para todos

El público podrá disfrutar de tardes y noches a pura música, danza y sorpresas, con artistas de reconocida trayectoria y fuerte conexión con la gente. Entre las presentaciones confirmadas se destacan:

Ballet Ecos Entrerrianos. Fundado en el año 2015. Se ha destacado por su dedicación, promoción y preservación de las danzas folklóricas argentinas. Con sus más de 70 integrantes, el Ballet Ecos Entrerrianos ofrece una representación auténtica y vibrante de la cultura entrerriana a través de la danza.



Pitingo Izaguirre. Cantautor entrerriano, solista versátil que recorre los escenarios argentinos y uruguayos hace ya más de 19 años. Su entrega es un constante respeto al folclore tradicional, al cual mecha cuidadosamente con algunas obras actuales. Se destaca por su voz caudalosa y fuerte estilo interpretativo.



Padularrosa Romero. Conjunto chamamecero oriundo de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Uno de los grupos, fiel a su estilo, que más ha crecido difundiendo esta maravillosa manifestación cultural, ejecutándola con verdadero ímpetu. Con más de 15 años de trayectoria en todos los escenarios del país y países vecinos, se presentan nuevamente en la Expo Rural.



La 10. Banda de cumbia con un estilo personal que traspasa, en donde el impacto de su vocalista y la buena energía de los músicos, provoca contagioso buen ánimo al público presente que baila y corea las canciones que van fluctuando entre cumbias clásicas, románticas y temas de otros estilos musicales mixturados sólo como la 10 sabe hacerlo.



Ke Sabor. Dueños de un pegadizo ritmo y estilo personal, se subirá a las tablas para cerrar el sábado a pura fiesta. Sonarán entonces en el escenario de la Expo Rural, cumbias del recuerdo y cumbias actuales para bailar y bailar y bailar.



Sicarú. Es el corazón que late en cada uno de los movimientos, es una manifestación sensible que busca plasmar en el cuerpo y en cada escena todo lo que fusiona la danza folklórica y contemporánea. Representa la conexión con la raíz, un grito de identidad y una celebración de nuestra cultura viva, que honra la historia sin dejar de mirar al presente.



Herencia Viva. Como su nombre lo indica, el amor y el legado de la danza folklórica tradicional más la gran pasión por resguardar lo nuestro, unen las puntas de las historias de estos bailarines que nos traen una propuesta transformadora.



7 Cifras. Llega desde la vecina orilla este grupo musical que se consolida y se impulsa fuertemente por el deseo compartido de fomentar y conservar la extensa y rica historia del folklore litoraleño, desde una propuesta auténtica y con fuerte arraigo regional.



Omar Romero y su Conjunto. Desde la ciudad de Urdinarrain, estos amigos guitarreros nos traen su gusto por el folklore y la alegría de poder llevarlo a cabo por distintos escenarios de la provincia. El sonido del fuelle, las glosas y un repertorio variado, es lo que presentará este grupo en la Expo Rural.



Walter Rambur. Desde La Pampa, pero ya afincado en la ciudad de Gualeguaychú, Walter nos trae en su participación, canciones reconocidas del género folklórico. De voz limpia y envolvente, se acompaña con su guitarra y deja en los escenarios, la alegría de cantar. Es solista y forma parte también de diferentes proyectos musicales como sesionista.



Marianela Obispo. Marianela es acordeonista por herencia, legado de su padre y una verdadera apasionada. La verdulera es su íntima amiga y su mundo sin duda alguna, es el chamamé. Este universo mágico es un combo infalible para definirla. Nacida en Colonia Los Ceibos, esta entrerriana ha consolidado su propuesta, recorriendo así, fiestas y celebraciones a lo largo de todo el país. Promete inundar la Expo de un sinfín de “sapucay” para celebrar el encuentro.



Cazadores. Esta banda jaranera, nacida hace casi 29 años en la ciudad de Concepción del Uruguay, ha ido haciendo cambios en su formación inicial, pero mantuvo la esencia que los identifica, siempre divertida y con mucha fiesta y ya consolidada en el decir popular como “la banda más fiestera de Entre Ríos”.



Con esta grilla, la Expo Rural Gualeguaychú 2025 se prepara para ofrecer tres jornadas de encuentro, cultura y diversión, reafirmando su lugar como uno de los eventos más esperados de la región.