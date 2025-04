En la mañana del lunes, la noticia del fallecimiento del Papa Francisco conmovió al mundo entero. Jorge Mario Bergoglio, el primer pontífice latinoamericano y jesuita en la historia de la Iglesia, dejó una huella imborrable en millones de fieles y en quienes lo conocieron de cerca.



Uno de ellos, el Padre Renzo De Luca, Jesuita, director del Museo y Monumento de los Veintiséis Mártires de Nagasaki, compartió desde Japón un texto profundamente emotivo, que se reproduce en su totalidad a continuación.



La certeza de haber caminado juntos

Despidiendo a Don Francisco

Renzo De Luca, sj

La noticia llegó de golpe. Bueno, siempre la muerte viene de golpe. Aunque digamos que no, la verdad es que no la estamos esperando. Pero viene, y aunque no lo queramos, se lleva a la gente. Aunque sea el Papa.

Francisco acaba de experimentar lo que todo hombre algún día deberá hacer: pasar el umbral de este mundo para entrar al otro, eterno, libre ya de las limitaciones y fatigas. Y, por qué no, el día de Pascua. Sí, ir a celebrarla allá, a celebrar la Pascua “como Dios manda” como diría nuestra gente.

Me cuesta expresar lo que siento ahora. Hoy a la mañana (de Japón) lo vi bendiciendo al pueblo, hoy a la tarde escucho que se nos ha ido. Sin embargo, más que tristeza, me invade la certeza de que cumplió su paso por esta vida, lo que tenía que hacer está hecho. Seguramente el Señor habrá dicho “ya está bien”.

Si algo lo habrá retenido, seguramente fue el deseo de haber visto un poco más de Paz en este Mundo antes de irse. No fue así. Y él, como hombre acostumbrado a tratar con la gente, habrá tenido la resignación de ver que hay cosas que nos sobrepasan. Y estará, sin duda ahora, viendo este mundo con otros ojos, desde el punto de vista que no podemos tener en esta vida.

El otro sentimiento es el de acción de gracias. Gracias a Francisco por habernos guiado durante este trayecto de nuestro caminar. Porque al final, todos somos peregrinos.

No es que se haya ido. Es que ha vuelto. Ha vuelto a la Casa del Padre. Aún para los que como yo, tuvimos el privilegio de caminar varios años juntos, siempre se nos hace poco. Hubiéramos querido compartir más, preguntar más, agradecer más. Ya no se dará. No se dará aquí, pero como nuestra Fe nos enseña, esperamos que se dará allá.

Y entonces habrá tiempo. Tiempo para agradecer, preguntar, compartir. Lástima que no nos damos cuenta cuando todavía tenemos la posibilidad… será que al final, todos somos limitados, débiles, necesitados del cariño y del perdón de Dios.

Gracias Francisco. Descansa en paz. Te lo mereces. Seguro que el Señor te recibirá con los brazos abiertos, como leemos en el Evangelio. Desde allá, sigue guiándonos. Tenemos todavía mucho por aprender, y sin duda, lo que nos deja es un buen material. Me alegre de haber podido caminar parte de esta peregrinación con vos y de saber que cuando me llegue el día, podré verte y agradecerte en persona lo que ahora ya no puedo.