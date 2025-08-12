Cabaña El Arranque celebra sus 35 años con un gran remate en Santa Anita

Jaime Mir, referente de la cabaña, invitó a “clientes y amigos” a compartir la jornada, remarcando que “son 35 años que cumple la cabaña y queremos festejarlo con todos ustedes. Vamos a tener alrededor de 220 vientres entre vacas, vaquillas, Angus y Bráford. Habrá vaquillas elite Brangus, una Brafford de gran calidad y toros Angus y Brafford. También habrá caballos criollos, carneros Hansard Down, Texel y ovejas en servicio y próximas a parir.”

La agenda del día incluye exposición de animales a partir de las 10, almuerzo a las 12 y comienzo del remate a las 14. La hacienda se ofrecerá con financiación a 30, 60, 90, 120 y 150 días y un 8% de descuento por pago contado. Además, quienes adquieran toros dispondrán de 300 kilómetros de flete gratis.







Mir destacó que “toda la hacienda está inmunizada y conoce el mío-mío” y subrayó que la entrada será a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Santa Anita y de la Escuela Ciudad de Córdoba Nº 73, ubicada junto al acceso de la estancia.

“Va a ser un lindo día para hacer buenos negocios y reencontrarnos con todos los que nos han acompañado todos estos años”, concluyó.

Para más información, se puede contactar con Andrés Genaro Baggio (+54 9 3446 58-9252) o con Enrique Cretton de UMC Haciendas Villaguay S.R.L. (+54 9 3455 64-6932).



