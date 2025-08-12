La Sociedad Rural de Gualeguay invita a toda la comunidad y la región a participar de su Exposición Rural Anual 2025, que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de septiembre en el predio ferial de la institución.
Cabaña El Arranque celebra sus 35 años con un gran remate en Santa Anita
La reconocida Cabaña El Arranque realizará este miércoles 13 de agosto su 35º remate anual, un evento que combina tradición ganadera, negocios y solidaridad. La cita será en la estancia El Arranque, ubicada cerca de Santa Anita, Entre Ríos, y contará con modalidad presencial y virtual.PRODUCCION12/08/2025-
Jaime Mir, referente de la cabaña, invitó a “clientes y amigos” a compartir la jornada, remarcando que “son 35 años que cumple la cabaña y queremos festejarlo con todos ustedes. Vamos a tener alrededor de 220 vientres entre vacas, vaquillas, Angus y Bráford. Habrá vaquillas elite Brangus, una Brafford de gran calidad y toros Angus y Brafford. También habrá caballos criollos, carneros Hansard Down, Texel y ovejas en servicio y próximas a parir.”
La agenda del día incluye exposición de animales a partir de las 10, almuerzo a las 12 y comienzo del remate a las 14. La hacienda se ofrecerá con financiación a 30, 60, 90, 120 y 150 días y un 8% de descuento por pago contado. Además, quienes adquieran toros dispondrán de 300 kilómetros de flete gratis.
Mir destacó que “toda la hacienda está inmunizada y conoce el mío-mío” y subrayó que la entrada será a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Santa Anita y de la Escuela Ciudad de Córdoba Nº 73, ubicada junto al acceso de la estancia.
“Va a ser un lindo día para hacer buenos negocios y reencontrarnos con todos los que nos han acompañado todos estos años”, concluyó.
Para más información, se puede contactar con Andrés Genaro Baggio (+54 9 3446 58-9252) o con Enrique Cretton de UMC Haciendas Villaguay S.R.L. (+54 9 3455 64-6932).
El mes de julio de 2025 dejó registros pluviales muy por encima de lo habitual en Entre Ríos. Según el Informe Semanal N° 1191 del Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), el promedio provincial alcanzó los 68 milímetros, lo que representa un incremento del 100% respecto al promedio histórico para este mes, que es de 34 milímetros.
Hace pocas semanas finalizó la siembra de trigo en la región, según reportó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Por tal motivo, se consultó a la Red de Colaboradores sobre el área implantada en comparación con el año pasado.
Hasta el 17 de agosto estará abierta la preinscripción para acceder al financiamiento destinado a emprendimientos que forman parte de Manos Entrerrianas, la marca colectiva impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.
Industriales debatieron sobre empleo, inteligencia artificial y economía en el camino hacia la 21° Jornada de la Industria
Más de 120 referentes del sector productivo entrerriano participaron este jueves en Concepción del Uruguay del encuentro «Rumbo a la 21° Jornada de la Industria», organizado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) junto a la Municipalidad local. La jornada sirvió como anticipo del evento central que la entidad prepara para las próximas semanas y ofreció una instancia de reflexión sobre los desafíos de la industria en el contexto actual.
La Expo Rural de Gualeguaychú tendrá una fuerte presencia ganadera, tecnología aplicada al agro y propuestas para toda la familia
La cuenta regresiva ya comenzó y desde la Sociedad Rural Gualeguaychú ultiman detalles para una nueva edición de la Expo Rural, que se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre. El presidente de la institución, Eduardo Calot, destacó que vienen trabajando desde febrero y aseguró que están "en la recta final" de los preparativos para lo que promete ser una exposición "con propuestas para todo público".
El sacerdote jesuita larroquense, director del museo de los 26 mártires radicado desde hace varias décadas en Nagasaki, compartió su mirada sobre el presente de la ciudad y la memoria del ataque atómico ocurrido el 9 de agosto de 1945.
Benedetti y Schneider triunfan en las internas de la UCR entrerriana con amplio respaldo
La Lista 2 “Corriente para Construir”, alineada políticamente con el gobernador Rogelio Frigerio, se impuso de manera contundente este domingo en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical en Entre Ríos.
La Municipalidad de Larroque anunció que el próximo viernes 22 de agosto, entre las 08:00 y las 12:00, se realizará un nuevo operativo de atención de ANSES en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante.
La Municipalidad de Larroque informó que en los próximos días se implementarán modificaciones en el sentido de circulación de tres calles principales de la ciudad, con el objetivo de optimizar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad de conductores y peatones.