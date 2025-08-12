Cabaña El Arranque celebra sus 35 años con un gran remate en Santa Anita

La reconocida Cabaña El Arranque realizará este miércoles 13 de agosto su 35º remate anual, un evento que combina tradición ganadera, negocios y solidaridad. La cita será en la estancia El Arranque, ubicada cerca de Santa Anita, Entre Ríos, y contará con modalidad presencial y virtual.

Jaime Mir, referente de la cabaña, invitó a “clientes y amigos” a compartir la jornada, remarcando que “son 35 años que cumple la cabaña y queremos festejarlo con todos ustedes. Vamos a tener alrededor de 220 vientres entre vacas, vaquillas, Angus y Bráford. Habrá vaquillas elite Brangus, una Brafford de gran calidad y toros Angus y Brafford. También habrá caballos criollos, carneros Hansard Down, Texel y ovejas en servicio y próximas a parir.”

La agenda del día incluye exposición de animales a partir de las 10, almuerzo a las 12 y comienzo del remate a las 14. La hacienda se ofrecerá con financiación a 30, 60, 90, 120 y 150 días y un 8% de descuento por pago contado. Además, quienes adquieran toros dispondrán de 300 kilómetros de flete gratis.

Mir destacó que “toda la hacienda está inmunizada y conoce el mío-mío” y subrayó que la entrada será a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Santa Anita y de la Escuela Ciudad de Córdoba Nº 73, ubicada junto al acceso de la estancia.

“Va a ser un lindo día para hacer buenos negocios y reencontrarnos con todos los que nos han acompañado todos estos años”, concluyó.

Para más información, se puede contactar con Andrés Genaro Baggio (+54 9 3446 58-9252) o con Enrique Cretton de UMC Haciendas Villaguay S.R.L. (+54 9 3455 64-6932).

berardo21

