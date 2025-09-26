La escritora larroquense radicada en Almería (España), presentará su más reciente libro "La desnudez de las horas", editado por "Con M de Mujer" de Sevilla. El encuentro se realizará el viernes 17 de octubre, a las 20:30, en el Salón Parroquial de la Parroquia Perpetuo Socorro de Larroque.
Pudo ser la noche soñada de Gastón Benedetti, pero entre el VAR y Rossi se la negaron
El larroquense marcó el único gol de Estudiantes ante Flamengo al final del primer tiempo y luego había anotado el segundo, pero en la revisión se anuló. En la tanda de penales el arquero del Mengao detuvo su penal, que también atajó el cuarto remate, y el Pincha quedó eliminado de la Libertadores.GENERALES26/09/2025-
Fue uno de sus mejores partidos, jugó de titular, compartió cancha con Arzamendia, el argentino-paraguayo con el que alterna posición y anoche fue una de las figuras del duelo por cuartos de final de la Copa Libertadores en el que marcó su primer gol en ese torneo continental.
Al final del primer tiempo capturó una pelota en el área rival y su latigazo de zurda sorprendió a Agustín Rossi, marcando el 1 a 0 y la igualdad en la serie tras el 1 - 2 en el Marcaná.
En la segunda parte, cuando le quedaban unos 20 minutos al encuentro, recibió un pase de cabeza que lo dejó solo ante Rossi y como un goleador infalible, definió con categoría por encima del arquero, anotando un gol que tras la intevención del VAR fue anulado por posición adelantada.
Otras jugadas destacadas, incluso en el resumen de la transmición fue el pase de larga distancia y con exactitud milimétrica que le dio a Cetré y más tarde la salvada en un centro desde la izquierda de Flamengo, donde logró enviar por encima del travesaño, evitando el empate.
Lamentablemente, no pudo anotar en su remate desde el punto del penal, que ejecutó a la izquierda a media altura, adonde Rossi metió el manotazo, lo que fue inclinando la suerte a favor del rival, que pasó a semifinales cuando el ex arquero de Boca detuvo por segunda vez.
Igual, vistos con ojos larroquenses, el Vasco escaló más alto en nuestro orgullo, luego de un partido casi perfecto en el que brilló con el mejor rendimiento de su equipo, ante un rival de talla internacional. Esta vez no se dio, ya vendrán otras oportunidades!.
En un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Francisco Benedetti, quedó inaugurada la obra de la Avenida 25 de Mayo y el Desvío de Tránsito Pesado, un proyecto que marca un antes y un después en la infraestructura vial de la localidad.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió a las 06:16 de este sábado un informe de alertas y advertencias que incluye toda la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires y sectores de Santa Fe y Córdoba.
Deportivo Cuenca eliminó a Aucas en los penales: Esta vez la suerte no le dio la espalda a Brian Bustos
En una noche vibrante en Quito, Deportivo Cuenca se impuso a Aucas en la definición por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. La serie terminó luego de la ejecución de 18 tiros desde el punto del penal en la que los arqueros fueron más testigos que protagonistas.
Globalización: "Cómo las crisis están cambiando el mundo" el nuevo documental narrado por Sergio Lonardi
El locutor larroquense participa nuevamente en una producción de la TV estatal alemana, que se centra en la lucha por los recursos, el cambio climático y la digitalización que han transformado el mundo. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué nos depara el futuro? Esta es una investigación de dos capítulos, sobre cómo cambia nuestra vida en siete regiones del mundo.
El oriundo de Larroque, fue elegido anoche Decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. La decisión se tomó en una asamblea de 94 electores, donde Romani obtuvo un respaldo casi unánime: 91 votos a favor y tres en blanco.
Un productor radicado en Cuchilla Redonda, organiza el 1° Campeonato Mundial de la Carne
Se trata de Luis Barcos, el veterinario que hasta hace poco formó parte de la OMSA y que introdujo en el país la raza bovina Wagyu, que cría en los campos ubicados en el oeste del departamento Gualeguaychú, declarados reserva natural de usos múltiples. El evento que convocará a un centenar de participantes de varios países, se realizará en Buenos Aires.
Este miércoles 24 se realizó un encuentro muy especial en la Escuela Nº 81, donde distintas escuelas rurales se reunieron para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante.
