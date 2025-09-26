Pudo ser la noche soñada de Gastón Benedetti, pero entre el VAR y Rossi se la negaron

Fue uno de sus mejores partidos, jugó de titular, compartió cancha con Arzamendia, el argentino-paraguayo con el que alterna posición y anoche fue una de las figuras del duelo por cuartos de final de la Copa Libertadores en el que marcó su primer gol en ese torneo continental.

Al final del primer tiempo capturó una pelota en el área rival y su latigazo de zurda sorprendió a Agustín Rossi, marcando el 1 a 0 y la igualdad en la serie tras el 1 - 2 en el Marcaná.

En la segunda parte, cuando le quedaban unos 20 minutos al encuentro, recibió un pase de cabeza que lo dejó solo ante Rossi y como un goleador infalible, definió con categoría por encima del arquero, anotando un gol que tras la intevención del VAR fue anulado por posición adelantada.







Otras jugadas destacadas, incluso en el resumen de la transmición fue el pase de larga distancia y con exactitud milimétrica que le dio a Cetré y más tarde la salvada en un centro desde la izquierda de Flamengo, donde logró enviar por encima del travesaño, evitando el empate.

Lamentablemente, no pudo anotar en su remate desde el punto del penal, que ejecutó a la izquierda a media altura, adonde Rossi metió el manotazo, lo que fue inclinando la suerte a favor del rival, que pasó a semifinales cuando el ex arquero de Boca detuvo por segunda vez.

Igual, vistos con ojos larroquenses, el Vasco escaló más alto en nuestro orgullo, luego de un partido casi perfecto en el que brilló con el mejor rendimiento de su equipo, ante un rival de talla internacional. Esta vez no se dio, ya vendrán otras oportunidades!.





